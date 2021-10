Jogo do Sparta Praga x Lyon hoje: onde vai passar AO VIVO – 21/10

Disputando a liderança do grupo A, as equipes de Sparta Praga e Lyon entram em campo nesta quinta-feira, 21/10, a partir das 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada da Liga Europa na Generali Arena. Confira todas as informações que você precisa para assistir ao vivo o jogo do Lyon hoje.

Onde assistir ao jogo do Sparta Praga x Lyon hoje? O confronto entre Sparta Praga e Lyon terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 16h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo de hoje.

Data: 21 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Generali Arena, cidade de Praga, na República Tcheca

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Sparta Praga e Lyon

O elenco da casa tem muitos desfalques em seu plantel como Soucek, Krejci I e II, Hojer, Polidar, Julius e Holec, enquanto os franceses não poderão contar com Marcelo, Dembele, Adelaide e Dembele.

Sparta Praga : Nita; Hacko, Celustka, Panak, Wiesner; Pesek, Sacek, Dockal, Haraslin; Hlozek, Minchev

: Nita; Hacko, Celustka, Panak, Wiesner; Pesek, Sacek, Dockal, Haraslin; Hlozek, Minchev Lyon: Lopes (Pollersbeck); Dubois, Boateng, Denayer, Emerson; Caqueret, Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Aouar, Cheriki; Ekambi

Principais informações sobre o jogo de hoje

Em primeiro lugar no grupo A com 6 pontos, o Lyon quer assegurar a liderança de qualquer maneira. Para isso acontecer, precisa da vitória no confronto desta quinta-feira por qualquer resultado, ou seja, tem como obrigação deter o adversário em campo fora de casa.

Enquanto isso, o Sparta Praga vem logo atrás com 4 pontos, ou seja, segue vivo na briga pela liderança do grupo se ganhar o jogo de hoje. Porém, tem uma árdua tarefa pela frente visto que o time francês mostra um excelente futebol em cada nova rodada.

Leia também – Qual país já está classificado para a Copa do Mundo 2022?