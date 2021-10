Jogo do Vitesse x Tottenham hoje: onde vai passar ao vivo – 21/10

Buscando a permanência na liderança do grupo G, o Tottenham visita o Vitesse nesta quinta-feira, 21/10, a partir das 13h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada da Conference League no Estádio Gelredome. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Tottenham hoje.

Onde assistir ao jogo do Vitesse x Tottenham hoje ao vivo? O confronto entre Vitesse e Tottenham terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo de hoje.

Data: 21 de outubro de 2021

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Gelredome, cidade de Arnhem, na Holanda

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Vitesse x Tottenham

O confronto desta quinta tem como o favorito o Tottenham já que, além de possui o melhor elenco no confronto, é o líder do grupo e, por isso, deve entrar com toda a confiança necessária para brigar pela permanência da posição em qualquer custo.

Vitesse : Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Gboho, Wittek; Darfalou, Openda, Frederiksen

: Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Gboho, Wittek; Darfalou, Openda, Frederiksen Tottenham: Lloris; Reguillon, Dier, Romero, Emerson; Hojbjerg, Skipp, Lucas, Son, Ndombele; Harry Kane

Principais informações sobre o jogo de hoje

Com 3 pontos anotados até a terceira rodada da Conference League, o time do Vitesse espera contar com a sua segunda vitória na competição. Mas além de conquistar os pontos, o time holandês assume a liderança provisoriamente em caso de vitória nesta quinta-feira, o que é definitivamente necessário.

Enquanto isso, o Tottenham se mantém na liderança do grupo com 4 pontos, ou seja, venceu uma e empatou outra partida na Conference. Buscando o seu primeiro título internacional, o elenco londrino promete dar o melhor de si aos torcedores mesmo jogando fora de casa e sem o apoio do público para seguir na busca pela classificação.

