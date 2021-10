Lazio x Olympique de Marseille: onde vai passar o jogo de hoje – 21/10

As equipes de Lazio x Olympique de Marseille se enfrentam nesta quinta-feira, 21/10, a partir das 13h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo E da Liga Europa no Estádio Olímpico de Roma. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Lazio x Olympique de Marseille? O confronto entre Lazio e Olympique de Marseille terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo de hoje.

Data: 21 de outubro de 2021

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, cidade de Roma, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Lazio x Olympique de Marseille

Nenhuma das equipes possuem baixas para o jogo desta quinta-feira, enquanto esperam por um belíssimo confronto em campo recheado com muito futebol.

Lazio : Pepe Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

: Pepe Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro Olympique de Marseille: López; Luan Peres, Caleta-Car, Saliba; Rongier, Kamara, Gerson, Lirola, Guendouzi, De La Fuente; Payet, Milik

Principais informações sobre o jogo de hoje

A equipe da Lazio quer a liderança do grupo E na Liga Europa mas para isso acontecer precisa da vitória no jogo de hoje de qualquer maneira. O elenco italiano segue em segundo lugar com 3 pontos enquanto o Galatasaray, que também joga nesta quinta, possui 4, ou seja, pequena diferença que pode ser ultrapassada se tropeçar.

Enquanto isso, o Olympique vem logo atrás em terceiro com apenas 2 pontos. Dessa maneira, o time francês busca a primeira vitória na competição para seguir vivo em busca da classificação até a segunda fase ou, quem sabe, para chegar as oitavas de final de forma direta.

