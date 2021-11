Legia Varsóvia x Napoli: onde assistir, horário e escalações hoje (04/11)

Pela quarta rodada do grupo C, as equipes de Legia Varsóvia x Napoli se enfrentam nesta quinta-feira, 04/11, às 14h45 (horário de Brasília), pela Liga Europa na Pepsi Arena. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Legia Varsóvia x Napoli hoje? O confronto entre Legia Varsóvia e Napoli terá transmissão ao vivo do ESPN, na fechada a partir das 14h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 04 de novembro de 2021

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Pepsi Arena, cidade de Varsóvia, na Polônia

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Legia Varsóvia x Napoli

O time italiano não poderá contar com Manolas, Insigne, Osimhen e Malcuit, lesionados. Já os poloneses não tem novas baixas no plantel de jogadores.

Legia Varsóvia : Miszta; Nawrocki, Wieteska, Jędrzejczyk; Mladenovic, Luquinhas, Martins, Josué, Johansson; Lopes, Muçi

: Miszta; Nawrocki, Wieteska, Jędrzejczyk; Mladenovic, Luquinhas, Martins, Josué, Johansson; Lopes, Muçi Napoli: Ospina (Meret); Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan; Demme, Elmas, Zambo Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Légia é o líder do grupo C com 6 pontos conquistados, ou seja, venceu dois jogos e ganhou outro neste começo de temporada. Por isso, deve encontrar com toda a força necessária além de contar com a força da torcida em casa para embalar os jogadores e garantir os três pontos seja como for.

Enquanto isso, o Napoli vem logo atrás com 4 pontos na Liga Europa. Os napolitanos precisam da vitória nesta quinta-feira se quiserem garantir a classificação antecipada até a próxima fase. Como está focado no Campeonato Italiano, o qual é líder, o elenco precisa voltar as atenções para o confronto de hoje e seguir vivo na briga.

