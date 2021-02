Leicester x Slavia Praga: onde assistir ao jogo da Liga Europa (25/02)

Leicester e Slavia Praga se enfrentam nesta quinta-feira (25), no King Power Stadium, na Inglaterra, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de volta pela segunda fase da Liga Europa. No primeiro confronto, as equipes empataram em 0 a 0. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Leicester x Slavia Praga: onde vai passar o jogo da Liga Europa?

O jogo tem transmissão do serviço de streaming Watch ESPN, dos canais ESPN. Então, para ter acesso, você precisa entrar no site e assinar o serviço disponível.

Como vem as equipes para o confronto?

Em terceiro lugar com quarenta e nove pontos está o Leicester. Brigando pela liderança do Campeonato Inglês, o time chegou a ocupar a liderança por algumas rodadas, mas logo foi destronado pelo Manchester City. Assim, na disputa desta quinta, não poderá contar com James Maddison, lesionado.

Enquanto isso, o Slavia Praga está em primeiro lugar do Campeonato Tcheco com cinquenta e dois pontos, ou seja, oito pontos a mais que o vice-líder. Ao todo, venceu dezesseis jogos, empatou quatro e ainda não perdeu nenhum. Então, para o confronto de hoje, a equipe não possui novas lesões em seu plantel.

Possíveis escalações

Possível Leicester: Schmeichel; Thomas, Söyüncü, Castagne; Tielemans, Ndidi; Barnes, Under, Albrighton; Vardy.

Possível Slavia Praga: Kolar; Boril, Deli, Kúdela, Bah; Hromada, Traoré; Dorley, Beran, Masopust; Lingr.

Últimos jogos

Pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, o Leicester venceu o Aston Villa no domingo (21) por 2 a 1 jogando fora de casa.

Do outro lado, o Slavia Praga ficou no 1 a 1 contra o Teplice também no domingo pela 20ª rodada do Campeonato Tcheco.

Saiba onde assistir aos jogos de hoje da Liga Europa (25/02)