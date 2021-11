Leicester x Spartak Moscou: saiba onde assistir ao jogo de hoje (04/11)

As equipes de Leicester x Spartak Moscou se enfrentam nesta quinta-feira, 04/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo C na Liga Europa no King Power Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Leicester x Spartak Moscou? O confronto entre Leicester e Spartak Moscou terá transmissão ao vivo a partir das 17h (Horário de Brasília) na plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo hoje.

Data: 04 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: King Power Stadium, cidade de Leicester, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Leicester x Spartak Moscou

Os ingleses não poderão contar com Ricardo Pereira, Marc Albrighton, James Justin, enquanto Ayoze Pérez está de volta.

Já os russos não tem Ponce, Maslov e Umyarov.

Leicester : Schmeichel; Amartey, Evans, Soyuncu; Thomas, Soumaré, Tielemans, Pereira; Maddison; Daka, Iheanacho

: Schmeichel; Amartey, Evans, Soyuncu; Thomas, Soumaré, Tielemans, Pereira; Maddison; Daka, Iheanacho Spartak Moscou: Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Zobnin, Ayrton, Litvinov, Moses; Larsson, Bakaev, Sobolev

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Leicester segue em terceiro lugar do grupo C com 4 pontos, ou seja, venceu, empatou e perdeu um jogo em cada rodada. Dessa maneira, o elenco segue vivo na briga por uma vaga até a próxima fase podendo assumir até mesmo a liderança se vencer e os adversáris tropeçarem na rodada.

Enquanto isso, o Spartak aparece na lanterna do grupo com 3 pontos com somente uma vitória. Por isso, deve colocar em campo os seus melhores jogadores para conquistar os pontos necessários e, quem sabe assim, ter a oportunidade de se classificar até a próxima fase da Liga Europa.

