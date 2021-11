Monaco x PSV: saiba onde assistir ao jogo de hoje e escalações (04/11)

As equipes de Monaco x PSV se enfrentam nesta quinta-feira, 04/11, às 14h45 (horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo B na Liga Europa no Stade Louis II. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir o jogo do Monaco x PSV hoje ao vivo? O confronto entre Monaco e PSV terá transmissão ao vivo do Fox Sports, na fechada a partir das 14h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 04 de novembro de 2021

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Stade Louis II, cidade de Monaco, na França

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Monaco x PSV

O técnico Niko Kovac não poderá contar com Cesc Fàbregas e Eliot Matazo, enquanto os holandeses não poderão contar com Doan, Ledezma e Madueke.

Monaco : Nubel; Badiashile, Maripán, Disasi; Caio Henrique, Jean Lucas, Tchouaméni, Fofana, Aguillar; Boadu, Volland

: Nubel; Badiashile, Maripán, Disasi; Caio Henrique, Jean Lucas, Tchouaméni, Fofana, Aguillar; Boadu, Volland PSV: Drommel; Mwene, André Ramalho, Obispo, Max; van Ginkel, Mario Gotze, Boscagli; Gakpo, Carlos, Vinícius

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Monaco segue em primeiro lugar na classificação do grupo B com 7 pontos, ou seja, venceu dois jogos e empatou o outro que disputou. Por isso, vai em busca da vitória nesta quinta-feira para ampliar a sua vantagem e, dessa maneira, conquistar a vaga até a próxima fase o quanto antes na competição.

Enquanto isso, o PSV aparece em terceiro lugar com 4 pontos, ou seja, não tem o mesmo desempenho impecável do adversário de hoje, mas pode diminuir a vantagem se ganhar o jogo e torcer por um tropeço do Real Sociedad que também entra em campo nesta quinta, assumindo a vice-colocação.

+ Confira os indicados ao prêmio Bola de Ouro