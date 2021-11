Olympique de Marseille x Lazio: onde assistir, horário e escalações (04/11)

Pela quarta rodada do grupo E, as equipes de Olympique de Marseille x Lazio se enfrentam nesta quinta-feira, 04/11, às 17h (horário de Brasília), pela Liga Europa no Stade Vélodrome. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Olympique de Marseille x Lazio? O confronto entre Olympique de Marseille e Lazio terá transmissão ao vivo dos canais TV Cultura, na TV aberta, e ESPN Brasil, na fechada a partir das 17h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 04 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade Vélodrome, cidade de Marseille, na França

TV: TV Cultura e ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Olympique de Marseille x Lazio

Nenhuma das equipes possui baixas para hoje. Além disso, se tretando de duas grandes equipes, o confronto promete ser totalmente equilibrado.

Olympique de Marseille: López; Caleta-Car, Peres, Saliba, Rongier; Kamara, Guendouzi, Dieng; Payet, Under; Milik

López; Caleta-Car, Peres, Saliba, Rongier; Kamara, Guendouzi, Dieng; Payet, Under; Milik Lazio: Strakosha; Lazzari, Acerbi, Felipe, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Immobile, Pedro, Felipe Anderson

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Olympique de Marseille aparece em segundo lugar na classificação do grupo E. Dessa maneira, se quiser continuar vivo na busca pela classificação da próxima fase, tem que ganhar os três pontos no jogo desta quinta-feira. Os franceses venceram o Clermont no Campeonato Francês e, por isso, entram com todo o gás necessário.

Enquanto isso, a Lazio vem de empate com a Atalanta por 2 a 2 na rodada do fim de semana pelo Campeonato Italiano. Já no grupo E da Liga Europa ocupa a segunda posição com 4 pontos ao vencer um, empatar outro e perder também um na temporada. Por fim, se ganhar hoje, empata com o líder na pontuação.

