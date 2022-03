Atalanta x Bayer Leverkusen: onde assistir e horário ao vivo (10/03)

Atalanta enfrenta o Bayer Leverkusen hoje pelas oitavas de final da Liga Europa de 2022. A partida será disputada a partir das 17h, no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, e a transmissão vai ser no canal ESPN e streaming Star + . Conheça todos os detalhes de onde assistir Atalanta x Bayer Leverkusen hoje.

Onde assistir Atalanta x Bayer Leverkusen

O jogo Atalanta x Bayer Leverkusen vai passar no canal ESPN 4 e streaming Star +, a partir das 17h, no horário de Brasília.

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Informações do jogo da Atalanta e Bayer Leverkusen hoje

Data: 10/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Srdjan Jovanović (Sérvia)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, na Itália

Confira como foi o último jogo da Atalanta.

Escalação de Atalanta x Bayer Leverkusen

Atalanta: Musso; Palomino, Demiral, Rafael Tóloi; Maehle, Freuler, Koopmeiners, Hateboer; Malinovskyi, Boga, Muriel

Bayer Leverkusen: Hrádeckey; Jonathan Tah, Frimpong, Tapsoba, Bakker; Aránguiz, Palacios, Adli, Wirtz; Diaby, Alario

Mesmo depois de perder para a Roma na última rodada, a equipe da Atalanta entra em campo nesta quinta-feira disposta a sair na frente pela vantagem nas oitavas de final da Liga Europa. O time italiano chegou até aqui depois de ficar em terceiro lugar no grupo F da Champions com 6 pontos, garantindo-se nos playoffs. Depois, superou o Olympiacos. Agora, tem um grande adversário pela frente.

Enquanto isso, o Bayer Leverkusen garantiu-se em primeiro lugar no grupo G com 13 pontos com quatro vitórias, um empate e outra derrota. Por isso, garantiu-se com a vantagem de disputar a partida de volta em casa. Agora, entra em campo nesta quinta com o objetivo de sair na frente.

