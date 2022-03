Onde assistir jogo do Barcelona hoje x Galatasaray e horário (10/03)

O Barcelona enfrenta o Galatasaray hoje nas oitavas de final da Liga Europa de 2022. A partida será jogada a partir das 17h, no Camp Nou, e a transmissão vai ser na TV Cultura, ESPN e streaming Star + . Conheça todos os detalhes de onde assistir Barcelona x Galatasaray hoje.

Onde assistir Barcelona x Galatasaray

O jogo do Barcelona x Galatasaray vai passar na Cultura, ESPN e no streaming Star +, a partir das 17h, no horário de Brasília.

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Informações do jogo do Barcelona x Galatasaray hoje

Data: 10/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Benoît Bastien (França)

Local: Camp Nou, em Barcelona, na Espanha

Onde assistir jogo de hoje: TV Cultura, ESPN e Star+

Provável escalação do jogo do Barcelona e Galatasaray hoje

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Adama, Aubameyang, Torres

Galatasaray: Iñaki Peña; Boey, Nelsson, Marcão, Van Aanholt; Pulgar, Berkan Kutlu; Cicâldău, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu; Gomis

O Barcelona entra em campo nesta quinta-feira depois de vencer o Elche no último fim de semana pelo Campeonato Espanhol. O time espanhol disputa as oitavas depois de terminar em terceiro lugar no grupo E da Champions e, por isso, enfrentar o Napoli nos playoffs, vencendo de virada no segundo jogo. Por isso, o Barça vai dar o seu melhor no jogo de hoje.

Enquanto isso, o Galatasaray terminou em primeiro lugar no grupo E com 12 pontos, contabilizando três vitórias e três empates. Com isso, espera sair na frente pelo confronto para garantir a vantagem e por isso conquistar a classificação. Se vencer com grande diferença, pode ser mais fácil resolver em casa, já que ganha o mando de campo na volta.

Últimos jogos Barcelona x Galatasaray

13/11/2002 – Barcelona 3 x 1 Galatasaray – Champions League

24/09/2002 – Galatasaray 0 x 2 Barcelona – Champions League

18/03/2002 – Galatasaray 0 x 1 Barcelona – Champions League

