Onde assistir Braga x Rangers hoje: canal, horário e escalações – 07/04

Nesta quinta-feira, Braga e Rangers disputam a partir das 16h (Horário de Brasília), pelo jogo de ida nas quartas de final da Liga Europa 2022, jogando no Estádio de Braga, em Portugal. Confira a seguir quais são as informações e onde assistir Braga x Rangers hoje.

Onde assistir Braga x Rangers

O jogo do Braga e Rangers hoje vai será transmitido ao vivo no Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela televisão, o jogo da Liga Europa nesta quarta-feira, 7 de abril, só estará disponível para assistir de maneira online, ou seja, através de plataformas.

Por isso, a solução aos torcedores é o Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir Braga x Rangers hoje

Data: 7 de abril de 2022

Horário: 16g (horário de Brasília)

Local: Estádio de Braga, em Portugal

Onde assistir: Star +

Arbitragem: Davide Massa (ITA)

Provável escalação do Braga e Rangers

Escalação do Braga: Matheus, Tormena, Carmo, Fabiano, Gomes, Horta, Musrati, Couto, Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Abel Ruiz

Escalação do Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Balogun, Bassey, Kamara, Jack, Ayodele-Aribo, Ramsey, Kent e Roofe

O Braga teve de passar por duas etapas antes de chegar até as quartas de final da Liga Europa. Primeiro, o time português venceu o Sheriff, a surpresa da Champions, através dos playoffs e, depois, superou o Monaco, grande favorito na disputa, pelas oitavas. Agora, promete jogar de igual para igual principalmente porque conta com o apoio da torcida.

Enquanto isso, o Rangers vem de derrota contra o Celtic, o seu grande rival no futebol. Por isso, a confiança do grupo pode ser completamente abalada. Entretanto, mesmo jogando fora de sua casa, o elenco promete estar muito bem treinado e pronto para disputar o jogo de hoje, podendo ter a vantagem ao seu lado.

Braga x Rangers últimos jogos

26/02/2020 – Braga 0 x 1 Rangers – Liga Europa

20/02/2020 – Rangers 3 x 2 Braga – Liga Europa

Assista no vídeo a seguir como foi o último jogo do Rangers.

Chaveamento da Liga Europa em 2022

Ficou definido no sorteio que o vencedor entre o confronto de RB Leipzig ou Atalanta vai jogar diante do Braga ou Rangers, dependendo do ganhador. Além disso, o time que aparece em primeiro faz o jogo de ida em casa.

Já o West Ham e Lyon vão jogar diante do Frankfurt ou Barcelona. Na final, o vencedor da semifinal dois será o mandante do jogo.

Confira detalhadamente o chaveamento da Europa League.

Vencedor de RB Leipzig/Atalanta x Vencedor de Braga/Rangers

Vencedor West Ham/Lyon x Vencedor Eintracht Frankfurt/Barcelona

Aproveite e siga o DCI no Google News