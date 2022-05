Onde assistir Eintracht Frankfurt x Rangers na final da Liga Europa (18/05)

Chegou a hora de conhecermos o grande campeão da Liga Europa em 2022! Nesta quarta-feira, 18 de maio, Eintracht Frankfurt e Rangers vão disputar a final da competição a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, na Espanha.

O time do Frankfurt busca o segundo título da Liga Europa, enquanto o time do Rangers quer a primeira taça.

Onde assistir Eintracht Frankfurt x Rangers ao vivo?

Onde assistir o jogo do Eintracht Frankfurt e Rangers hoje vai ser ao vivo no SBT, TV Cultura, ESPN 2 e Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, o torcedor possui as opções de acompanhar através do SBT ou na TV Cultura. Os dois canais estão disponíveis para todo o Brasil de maneira gratuita.

Já na TV paga, o canal ESPN 2 é o grande responsável por exibir as emoções da final da Liga Europa nesta quarta-feira, diretamente da Espanha.

De maneira online, o site do SBT (www.sbt.com.br) ou o streaming Star +, por assinatura, são as opções.

Informações do jogo Eintracht Frankfurt x Rangers hoje:

Data; 18/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, na Espanha

Arbitragem: Slavko Vincic (Eslovênia)

Onde assistir: SBT, TV Cultura, ESPN 2 e Star +

+ História da Liga Europa: conheça a trajetória do torneio de futebol

Escalações do Eintracht Frankfurt x Rangers

Ramaj e Hinteregger são os desfalques dos alemães.

Escalação do Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; Touré, Tuta, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostic; Hauge, Kamada e Borré. Técnico: Oliver Glasner

Hagi, Helander e Morelos não poderão disputar a final da Liga Europa hoje.

Escalação do Rangers: McGregor; Goldson, Bassey, Lundstram; Tavernier, Jack, Kamara, Barisic; Wright, Aribo e Kent. Técnico: Giovanni van Bronckhorst

Eintracht Frankfurt e Rangers na Liga Europa 2022

O Eintracht Frankfurt teve uma belíssima trajetória na Liga Europa para chegar até a grande final. Na fase de grupos, terminou em primeiro lugar no grupo D com o total de 12 pontos depois de vencer três partidas e empatar outras três. Nas oitavas, superou o Betis, nas quartas o Barcelona de maneira histórica e, por fim, bateu o West Ham na semifinal. Agora, disputa o seu segundo título da competição.

Do outro lado, o Rangers também fez uma boa campanha durante toda a competição. Integrando o grupo A, garantiu-se na segunda posição com 8 pontos depois de vencer duas partidas, ter dois empates e também duas derrotas. Nos playoffs, superou o Borussia Dortmund. Depois, ganhou do Estrela Vermelha nas oitavas, do Braga nas quartas e por fim do RB Leipzig na semifinal. Agora, o elenco escocês busca o seu primeiro troféu na competição.

O que ganha o campeão da Liga Europa?

O campeão da Liga Europa em 2022 vai levar a bolada em dinheiro de 7,8 milhões de libras, o mesmo que 48 milhões de reais na cotação de maio de 2022.

O vice-campeão fica com o valor de 25 mil reais. Além disso, a UEFA também garante que 40 medalhas de ouro e prata serão distribuídas na final da partida para os campeões e os segundo colocados.

Além do dinheiro, o vencedor da Liga Europa em 2022 vai levar para casa o belo troféu de prata, simbolizando a conquista. O time também se garante na fase de grupos da Champions League da próxima temporada.