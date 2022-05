Onde assistir Eintracht Frankfurt x West Ham de graça e online

É hora de conhecer o primeiro finalista da Liga Europa em 2022! Nesta quinta-feira, Eintracht Frankfurt e West Ham se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, pelo jogo de volta na semifinal da Liga Europa. Para saber onde assistir Eintracht Frankfurt x West Ham ao vivo, confira a seguir.

Gol fora de casa não é critério de desempate na Liga Europa. Em caso de igualdade no placar, a prorrogação será iniciada e, se nada mudar, a disputa de pênaltis será iniciada.

Onde assistir Eintracht Frankfurt x West Ham ao vivo?

O jogo do Eintracht Frankfurt e West Ham hoje vai passar no SBT, TV Cultura e ESPN 4, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A novidade nesta quinta-feira é a transmissão do jogo da Liga Europa pelo SBT. Com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting, você pode curtir ao vivo pela TV aberta a decisão na semifinal.

Outra opção na TV aberta é a TV Cultura, que também detém os direitos de transmissão da Liga Europa nesta temporada, responsável por exibir até a final da competição.

Se você já está acostumado a assistir pela TV fechada, pode sintonizar a ESPN, com exibição para todos os estados do Brasil. O mesmo acontece no streaming Star +, disponível apenas por assinatura na plataforma.

Data: 05/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha

Arbitragem: Jesús Gil Manzano (Espanha)

Onde assistir: SBT, Site do SBT, TV Cultura, ESPN 4e Star +

Eintracht Frankfurt e West Ham na Liga Europa em 2022

O time do Frankfurt está perto de fazer história em busca do primeiro título internacional. Depois de vencer o primeiro jogo da semifinal, o elenco alemão pode concretizar a sua passagem para a final com apenas um empate nesta quinta-feira. Esta será a segunda vez que disputará a decisão da Liga Europa. A primeira aconteceu em 1979/80, onde perdeu para o Borussia Monchengladbach.

Do outro lado, o West Ham conseguiu deixar para trás as equipes do Sevilla e Lyon. No primeiro confronto da semifinal, entretanto, encontrou um forte adversário e acabou tropeçando em casa, na Inglaterra. Por esse motivo, vê a decisão de hoje como extremamente importante, com o técnico David Moyes não medindo esforços para escalar o grupo para o embate.

Escalações de Eintracht Frankfurt x West Ham:

Provável escalação de Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; N’Dicka, Tuta, Hinteregger; Knauff, Jakic, Sow, Kostic; Kamada, Hrustic; Borré. Técnico: Oliver Glasner

Provável escalação de West Ham: Areola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice, Bowen; Lanzini, Pablo Fornals; Michail Antonio. Técnico: David Moyes

Últimos jogos de Eintracht Frankfurt x West Ham:

West Ham 1 x 2 Eintracht Frankfurt (Liga Europa)

West Ham 3 x 1 Eintracht Frankfurt (Recopa)

Eintracht Frankfurt 2 x 1 West Ham (Recopa)

No primeiro jogo, o Frankfurt venceu por 2 a 1. Confira no vídeo como foi o último encontro dos times.