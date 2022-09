Onde assistir Estrela Vermelha x Monaco ao vivo e horário (8/9)

Nesta quinta-feira, 8 de setembro, Estrela Vermelha e Monaco disputam a primeira rodada do grupo H na Liga Europa, com início às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Estrela Vermelha. Quer saber onde assistir Estrela Vermelha x Monaco ao vivo hoje? Confira a seguir todas as informações no texto.

Estão no grupo H da Liga Europa as equipes de Trabzonspor e Ferencváros. Nesta quinta, ambosse enfrentam pela primeira rodada na fase de grupos.

Onde assistir Estrela Vermelha x Monaco hoje ao vivo

O jogo da Estrela Vermelha e Monaco hoje vai passar no Star +, serviço de streaming, a partir das 16h, pelo horário de Brasília, disponível para todos os estados do Brasil.

Para quem quer assistir todas as emoções do embate nesta quinta-feira, apenas a plataforma é quem transmite ao vivo a partida na Liga Europa. Por isso, o torcedor deve ser assinante do produto. O aplicativo está disponível no aplicativo para o celular, Android ou iOS, tablet, computador e smart TV.

Por mês, o torcedor deve desembolar uma certa quantia para curtir a programação completa do Star +, plataforma com filmes, séries e canais de TV de futebol, com retransmissão em todo o território nacional. Por diferentes pacotes, é só acessar www.starplus.com e escolher o pacote, por valores de R$ 32,90 até R$ 55,90.

Estrela Vermelha x Monaco

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Estrela Vermelha, na Sérvia.

Arbitragem: Harm Osmers

VAR: Soren Storks

Rodada: Primeira rodada do grupo H

Onde assistir Estrela Vermelha x Monaco hoje: Star +

Estrela Vermelha e Monaco na temporada

Em um grupo bastante equilibrado na Liga Europa, o time do Estrela Vermelha tem um longo caminho pela frente se quiser chegar até as oitavas de final, mas pode surpreender diante de todos os seus adversários, em especial o Monaco, que enfrenta em casa hoje. Pelo Campeonato Sérvio, o elenco é o vice-líder com 20 pontos, somando seis vitórias e dois empates.

Fique de olho em: Ivanic e Pesic.

Provável escalação de Estrela Vermelha: Borjan; Rodic, Milunovic, Dragovic, Erakovic; Sanogo, Kanga, Katai, Ivanic; Bukari e Pesic.

O Monaco, por outro lado, mantém o seu status de favorito no grupo H da Liga Europa. Se vencer nesta quinta, pode garantir a vantagem na liderança, dependendo do saldo de gols. Pelo Campeonato Francês, entretanto, aparece em 10º lugar com apenas 8 pontos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Fique de olho em: Ben Yedder e Minamino.

Provável escalação de Monaco: Nubel; Axel Disasi, Sarr, Badiashile; Jakobs, Jean Lucas, Fofana, Vanderson; Minamino, Gelson Martins e Ben Yedder.

Últimos jogos:

ESTRELA VERMELHA:

Partizan 1 x 1 Estrela Vermelha – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Sérvio

Estrela Vermelha 1 x 1 Backa Topola – Domingo, 04/09 – Campeonato Sérvio

MONACO:

Monaco 2 x 4 Troyes – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Francês

Nice 0 x 1 Monaco – Domingo, 04/09 – Campeonato Francês

Próximos jogos:

ESTRELA VERMELHA:

Novi Pazar x Estrela Vermelha – Domingo, 11/09 às 12h – Campeonato Sérvio

Trabzonspor x Estrela Vermelha – Quinta-feira, 15/09 às 13h45 – Liga Europa

MONACO:

Monaco x Lyon – Domingo, 11/09 às 15h45 – Campeonato Francês

Monaco x Ferencváros – Quinta-feira, 15/09 às 13h45 – Liga Europa

