Onde assistir jogo da Roma hoje na Liga Europa e horário ao vivo (8/9)

A Roma estreia na nova temporada da Liga Europa nesta quinta-feira, 8 de setembro, contra o Ludogorets, a partir das 13h45 (horário de Brasília), pela primeira rodada do grupo C, na Stadium Ludogorets Arena, na Bulgária. Confira onde assistir jogo da Roma hoje ao vivo pela TV e online.

Também estão no grupo C da Liga Europa as equipes de Betis e HJK. Pela primeira rodada da fase de grupos, elas se enfrentam, na Finlândia.

Onde assistir jogo da Roma hoje ao vivo

O jogo da Roma hoje vai passar na ESPN 4, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode curtir a partida no Star +, serviço de streaming para assinantes.

É isso mesmo o que você leu torcedor, a partida nesta quinta-feira terá transmissão do canal da ESPN, disponível em todo o território brasileiro através de operadoras de TV por assinatura. No entanto, está não é a única maneira de acompanhar o grande embate da Liga Europa.

O Star + é um serviço de streaming que funciona em todo o Brasil, apenas para assinantes. Com filmes, séries, desenhos e a retransmissão de canais de esportes e entretenimento, o torcedor só precisa escolher o melhor pacote ao seu bolso, disponíveis entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês, e curtir.

Para quem já é assinante basta acessar pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV, se o aparelho for realmente compatível, procurar o mosaico de jogos do dia e escolher a partida da Roma.

Ludogorets x Roma

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Stadium Ludogorets Arena, na Bulgária

Arbitragem: Craig Pawson

VAR: Darren England

Rodada: Primeira rodada do grupo C

Onde assistir jogo da Roma hoje: ESPN 4 e Star +

Ludogorets e Roma na temporada

Com sete partidas disputadas no Campeonato da Búlgaria, o time do Lodogorets ocupa a vice-liderança com 19 pontos, conquistados em seis vitórias e um empate. Até aqui o elenco coleciona 25 gols marcados e apenas 4 sofridos, enquanto a diferença com o líder é de um ponto. No fim de semana, quando volta a jogar na competição, o time verde pode retomar a ponta.

Fique de olho em: Thiago e Tekpetey.

Do outro lado, a equipe da Roma também faz bonito no Campeonato Italiano. Depois de terminar na parte de cima da classificação na temporada passada, o elenco de José Mourinho foi campeão da Conference League. Agora, aparece em 5º lugar no Campeonato Italiano com 10 pontos, totalizando três vitórias, um empate e uma derrota. Para dar a volta por cima na temporada, precisa da classificação nas oitavas também na Liga Europa.

Fique de olho em: El Shaarawy, Dybala e Belotti.

Escalações de Ludogorets e Roma:

Os anfitriões não tem baixas para a partida desta quinta-feira.

Provável escalação de Ludogorets: Sluga; Verdon, Gropper, Nedyalkov, Cicinho; Rick, Yordanov, Piotrowski; Despodov, Thiago e Tekpetey.

Zaniolo e Wijnaldum são os desfalques do técnico José Mourinho. O técnico deve optar por mudanças em sua escalação titular, enquanto a presença de Paulo Dybala é dúvida.

Provável escalação de Roma: Rui Patrício; Smalling, Ibañez, Mancini; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy (Dybala) e Belotti.

Últimos jogos:

LUDOGORETS:

Ludogorets Razgrad 2 x 2 (4×3) – Supercopa da Bulgária – Quinta-feira, 01/09

Ludogorets Razgrad 6 x 0 Hebar 1918 – Campeonato Búlgaro – Domingo, 04/09

ROMA:

Roma 3 x 0 Monza – Campeonato Italiano – Terça-feira, 30/08

Udinese 4 x 0 Roma – Campeonato Italiano – Domingo, 04/09

Confira como foi a última partida da Roma no fim de semana.

