Onde assistir jogo da Roma hoje: qual canal vai passar e horário (15/09)

Pronto para buscar a primeira vitória na Liga Europa, a Roma enfrenta o HJK Helsinki nesta quinta-feira, 15 de setembro, na segunda rodada do grupo C na Liga Europa, às 16h (horário de Brasília). No Estádio Olímpico de Roma, confira onde assistir jogo da Roma hoje e todas as informações.

Também estão no grupo C da Liga Europa as equipes de Betis e Ludogorets.

Onde assistir jogo da Roma hoje ao vivo

O jogo da Roma hoje ao vivo vai passar na Cultura, na TV aberta, ESPN 4, pela TV fechada, às 16h (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode acompanhar no Star +, serviço de streaming.

Pela TV aberta, a partida entre Roma e HJK vai passar na Cultura, canal disponível entre os mais diferentes estados do país, ao vivo com narração de Marco de Varas e comentários de Arnaldo Ribeiro.

Outra poça é o canal da ESPN, disponível com exclusividade apenas em operadoras de TV por assinatura. A emissora só transmite para todo o território nacional ao vivo, mas apenas aos assinantes que possuem o canal da ESPN em sua programação.

Por fim, existe também a oportunidade de acompanhar ao jogo da Liga Europa pelo celular. É que o Star +, serviço de streaming, retransmite as imagens em sua plataforma pelo celular, tablet, computador e smart TV. Para o torcedor que ainda não é assinante, pode encontrar os pacotes entre valores de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês no site.

Roma x HJK:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma, na Itália

Arbitragem: Radu Petrescu

VAR: Pol van Boekel

Onde assistir jogo da Roma hoje: TV Cultura, ESPN 4 e Star +

Roma x HJK: como estão as equipes para o jogo de hoje?

Para a decepção do torcedor, a Roma estreou com derrota na fase de grupos da Liga Europa. Pelo resultado, ocupa agora a terceira rodada sem pontos marcados, ou seja, entra em campo nesta quinta-feira com o principal objetivo de se garantir quem sabe na parte de cima da classificação, enquanto espera tropeços dos rivais.

Zaniolo e Wijnaldum são os desfalques do time italiano nesta quinta-feira.

Provável escalação da Roma: Rui Patrício; Mancini, Ibañez, Smalling; Spinazzola, Cristante, Matic, Celik; Paulo Dybala, Pellegrini e Abraham.

Do outro lado, o HJK também não venceu em sua primeira rodada da Europa League. Mesmo sem ser o grande favorito na partida e por estar fora de casa, o elenco finlandês promete manter 100% do seu time titular nesta quinta, para enfrentar a Roma, atual campeã da Conference League. No grupo C, está na lanterna com 0 pontos.

Nenhum atleta é baixa para o clube finlandês.

Provável escalação do HJK Helsinki: Hazard; Halme, Arajuuri, Tenho; Peltola, Boujellab, Murilo, Vaananen; Terho, Abubakari e Okusanya.

Últimos jogos:

Na última segunda-feira (12/09), a Roma venceu o Empoli por 2 a 1, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram de Dybala e Abraham.

Já o HJK venceu no domingo (11/09) o Honka por 2 a 1, também fora de casa, pela última rodada do Campeonato Finlandês.

Quais são os jogos da Liga Europa hoje?

Além da disputa entre Roma e HJK, outros catorze jogos também serão realizados nesta quinta-feira, dia 15 de setembro, pela segunda rodada da fase de grupos na Liga Europa.

No entanto, o confronto entre Arsenal e PSV, marcado para esta quinta, foi desmarcado pela UEFA. São trinta e duas equipes disputam por seis rodadas em pontos corridos. O destaque fica para o jogo de Sheriff e Manchester United, com a presença de Cristiano Ronaldo em campo nesta quinta.

Confira a seguir todos os jogos da rodada.

Quinta-feira – 13h45

Real Sociedad x Omonia – 13h45

Olympiacos x Freiburg – 13h45

Sheriff x Manchester United – 13h45

Feyenoord x Sturm – 13h45

Qarabag x Nantes – 13h45

Monaco x Ferencváros – 13h45

Trabzonspor x Estrela Vermelha – 13h45

Midtjylland x Lazio – 13h45

Quinta-feira

Rennes x Fenerbahce – 16h

Bodo/Glimt x Zurich – 16h

Roma x HJK – 16h

Dínamo de Kiev x AEK Larnaca – 16h

Braga x Union Berlin – 16h

Betis x Ludogorets – 16h

Union x Malmo – 16h

