Onde assistir jogo do Arsenal hoje ao vivo: transmissão e horário (8/9)

O Arsenal estreia hoje na nova temporada da Liga Europa! Pela primeira rodada do grupo A, o elenco inglês enfrenta o Zurich, às 13h45 (horário de Brasília), nesta quinta-feira, 8 de setembro. Jogando no Estádio Letzigrund, na Suíça, confira onde assistir jogo do Arsenal hoje ao vivo.

Também integram o grupo A da Liga Europa os times do PSV e Bodo/Glimt nesta primeira rodada da fase de grupos, com a bola rolando na Holanda.

Onde assistir jogo do Arsenal hoje

O jogo do Arsenal hoje vai passar no Star +, plataforma de streaming, a partir das 13h45 (horário de Brasília). O serviço está disponível para todos os estados do país.

Sem transmissão pela televisão, o serviço de streaming é o grande responsável por transmitir a partida da Liga Europa nesta quinta-feira, disponível para todo o país ao vivo. Para quem é assinante basta acessar o aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smart TV, se o aparelho for compatível.

Se você quer tornar-se assinante pode encontrar os pacotes e opções no site www.starplus.com por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Zurique x Arsenal

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Letzigrund, em Zurique, na Suíça

Arbitragem: Mohammed Al-Hakim

VAR: Rob Dieperink

Rodada: Primeira rodada do grupo A

Onde assistir jogo do Arsenal hoje: Star +

Zurich e Arsenal na temporada

Pelo Campeonato Suíço na temporada atual, o time do Zurich vem na 9ª posição com apenas 2 pontos conquistados, ou seja, a equipe sequer venceu no torneio. Em sete rodadas, foram dois empates e cinco derrotas. Por isso, vê a partida desta quinta-feira, na competição internacional, para dar a volta por cima perante os torcedores.

Fique de olho em: Avdjijal e Tosin.

O Arsenal, enquanto isso, faz uma temporada impecável no Campeonato Inglês. Líder com 15 pontos, possui um de vantagem diante do segundo colocado, o Manchester City. Já são cinco vitórias e apenas uma derrota na competição, somando 14 gols marcados. Na Liga Europa, o time promete ser o líder do seu grupo para chegar até as oitavas de maneira direta.

Fique de olho em: Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães e Saka

Escalações de Zurich x Arsenal:

Sauter e Viunnyk estão fora do plantel de jogadores para os anfitriões.

Provável escalação de Zurich: Brecher; Mets, Omeragic, Kryeziu; Guerrero, Marchesano, Dzemaili, Selnaes, Boranijasevic; Avdjijal e Tosin.

O técnico Arteta não poderá contar com Elneny, Rowe, Thomas Partey e Reiss Nelson, todos por lesões.

Provável escalação de Arsenal: Turner; Tomiyasu, Holding, Gabriel Magalhães, Tierney; Odegaard, Lokonga, Vieira; Saka, Gabriel Jesus e Marquinhos.

Últimos jogos:

ZURICH:

Zurich 2 x 4 Basileia – Domingo, 28/08 – Campeonato Suíço

Zurich 1 x 2 FC Lugano – Sábado, 03/09 – Campeonato Suíço

ARSENAL:

Arsenal 2 x 1 Aston Villa – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Inglês

Manchester United 3 x 1 Arsenal – Domingo, 04/09 – Campeonato Inglês

Assista aos momentos da última partida do Arsenal.

