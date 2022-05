Onde assistir Rangers x RB Leipzig ao vivo, horário e escalações

Vale vaga para a grande final da Liga Europa em 2022! Nesta quinta-feira, Rangers e RB Leipzig se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), no Ibrox Stadium, em Glasgow, na Escócia, pelo jogo de volta na semifinal da competição europeia. A seguir, confira onde assistir Rangers x RB Leipzig ao vivo hoje.

Sem gol fora de casa como critério de desempate, a igualdade no placar leva o jogo para a prorrogação. Em caso de nada mudar, aí a disputa de pênaltis será iniciada entre os dois times.

Onde assistir Rangers x RB Leipzig ao vivo hoje?

O jogo do Rangers e RB Leipzig hoje vai passar ao vivo no Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o Star +, serviço de streaming da Disney exibe o jogo da Liga Europa nesta quinta-feira ao vivo para todo o Brasil.

Para curtir, basta entrar com o login e senha no aplicativo para celular ou tablet, smart TV ou até mesmo no computador.

Data: 05/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Ibrox Stadium, em Glasgow, na Escócia

Arbitragem: Artur Dias (Portugal)

Onde assistir: Star +

Rangers e RB Leipzig na Liga Europa em 2022

O time do Rangers fez uma bela campanha para chegar até a semifinal da Liga Europa. Na fase de grupos acabou em segundo lugar no grupo A com 8 pontos, atrás apenas do Lyon. Nos playoffs, derrotou o Borussia Dortmund, depois o Estrela Vermelha e, por fim, o Braga nas quartas. No primeiro confronto diante dos alemães o grupo escocês saiu perdendo, buscando a reviravolta nesta quinta-feira se quiser chegar até a final.

Do outro lado, o RB Leipzig chegou até a Liga Europa após terminar em terceiro lugar na Champions. Os alemães bateram o Real Sociedad, depois passou até as quartas após o Spartak Moscow ser eliminado e, nas quartas, eliminou a Atalanta. No primeiro confronto da semifinal, o Leipzig venceu com um gol de diferença e, por isso, precisa somente de um empate no jogo de hoje.

+ História da Liga Europa: conheça a trajetória do torneio de futebol

Escalações de Rangers x RB Leipzig hoje:

Provável escalação de Rangers: McGregor; Tavernier, Bassey, Goldson, Barisic; Kamara, Lundstram, Jack; Aribo, Kent; Roofe. Técnico: Giovanni van Bronckhorst

Provável escalação de RB Leipzig: Gulacsi; Simakan, Gvardiol, Orbán; Henrichs, Kampl, Laimer, Angeliño; Olmo, Nkunku e André Silva. Técnico: Domenico Tedesco

No primeiro jogo, o Leipzig venceu por 1 a 0. Veja como foi o último encontro dos times.