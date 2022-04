Onde assistir RB Leipzig x Atalanta ao vivo e horário da Liga Europa 07/04

Pela Liga Europa, as equipes de RB Leipzig e Atalanta se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), no jogo de ida das quartas de final, na Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha. Descubra os detalhes e as informações de onde assistir RB Leipzig x Atalanta ao vivo.

Onde assistir RB Leipzig x Atalanta

O jogo do RB Leipzig e Atalanta hoje vai ser transmitido ao vivo no canal ESPN 4 e Star +, a partir das 13h45, pelo horário de Brasília.

A emissora da ESPN transmite para todos os estados do Brasil a partida. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

A segunda opção é no Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir RB Leipzig x Atalanta hoje

Data: 7 de abril de 2022

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Provável escalação do RB Leipzig e Atalanta

Escalação do RB Leipzig: Gulacsi, Gvardiol, Orban, Simakan, Angeliño, Kampl, Lalmer, Henrichs, Olmo, André Silva e Nkunku

Escalação do Atalanta: Musso, Palomino, Demiral, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta, Pasalic, Muriel e Malinovskyi

O RB Leipzig classificou-se de maneira direta até as quartas de final depois que o Zenit foi desclassificado pela UEFA. Por isso, teve o tempo suficiente para se preparar até o jogo de hoje e, dessa maneira, marcar a vantagem do seu lado. O elenco pretende contar também com a força da torcida em casa, na Alemanha.

A Atalanta percorreu um longo caminho para chegar até aqui na Liga Europa. Agora, promete entrar em campo nesta quinta-feira com as suas principais armas do elenco, garantindo a vantagem no duelo das quartas de final da competição. Nas oitavas, o grupo italiano venceu o Bayer Leverkusen, outro alemão.

Os dois times nunca se enfrentaram na história do futebol europeu. Por isso, o encontro da noite de hoje será a primeira vez que disputam.

Assista no vídeo a seguir como foi o último jogo da Atalanta.

Chaveamento da Liga Europa

Ficou definido no sorteio que o vencedor entre o confronto de RB Leipzig ou Atalanta vai jogar diante do Braga ou Rangers, dependendo do ganhador. Além disso, o time que aparece em primeiro faz o jogo de ida em casa.

Já o West Ham e Lyon vão jogar diante do Frankfurt ou Barcelona. Na final, o vencedor da semifinal dois será o mandante do jogo.

Confira detalhadamente o chaveamento da Europa League.

Vencedor de RB Leipzig/Atalanta x Vencedor de Braga/Rangers

Vencedor West Ham/Lyon x Vencedor Eintracht Frankfurt/Barcelona

