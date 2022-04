Onde assistir West Ham x Lyon hoje: canal na TV e horário (07/04)

West Ham e Lyon disputam nesta quinta-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), no jogo de ida das quartas de final na Liga Europa 2022, no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra. Descubra onde será a transmissão e quais são os detalhes de onde assistir West Ham x Lyon hoje.

Onde assistir West Ham x Lyon

A partida entre West Ham e Lyon hoje vai será transmitido ao vivo no canal ESPN 4 e Star +, a partir das 16h, no horário de Brasília.

A emissora da ESPN transmite para todos os estados do Brasil a partida da Liga Europa. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

A segunda opção é no Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir West Ham x Lyon hoje

Data: 7 de abril de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Arbitragem: Felix Zwayer (ALE)

Provável escalação do West Ham e Lyon

Escalação do West Ham: Areola, Zouma, Cresswell, Dawson, Coufal, Rice, Soucek, Pablo Fornals, Benrahma, Bowen e Michail Antonio

Escalação do Lyon: Anthony Lopes, Thiago Mendes, Dubois, Lukeba, Emerson, Aouar, Ndombele, Faivre, Lucas Paquetá, Toko-Ekambi e Dembele

Com uma campanha impecável na Liga Europa, o West Ham promete um grande embate na tarde desta quinta-feira. Nas oitavas de final, o grupo venceu o Sevilla, um dos favoritos ao título na edição do torneio. Por isso, tem a confiança ao seu lado, além do excelente trabalho entre os jogadores do elenco. No Campeonato Inglês, aparece em sexto lugar com quinze vitórias, em 51 pontos.

Do outro lado, o Lyon também é cotado como um dos favoritos a vencer o troféu da temporada. Nas oitavas, superou o Porto, time que veio da Champions, e por isso, entra em campo nesta quinta-feira buscando somente a vitória para garantir assim a vantagem até o jogo de volta da Liga Europa. No Campeonato Francês, doze vitórias.

Assista no vídeo a seguir como foi o último jogo do West Ham.

Chaveamento da Liga Europa

A UEFA definiu o chaveamento da Liga Europa na semifinal através de sorteio. Ficou definido então que o vencedor do jogo entre RB Leipzig ou Atalanta vai enfrentar Braga ou Rangers, dependendo do ganhador.

Já West Ham ou Lyon vão jogar diante do Frankfurt ou Barcelona. Na final, o vencedor da semifinal dois será o mandante do jogo.

Vencedor de RB Leipzig/Atalanta x Vencedor de Braga/Rangers

Vencedor West Ham/Lyon x Vencedor Eintracht Frankfurt/Barcelona

