Qual canal vai passar Juventus x Sporting ao vivo e escalações - 13/04

Alerta de jogão! Nesta quinta-feira, 13 de abril, a Juventus recebe o Sporting no Juventus Stadium, em Turim, às 16h, pelo jogo de ida nas quartas de final da Liga Europa. Onde assistir e as escalações o torcedor confere no texto abaixo.

Em caso de derrota, nenhum time pode ser eliminado hoje. O jogo de volta está marcado para quinta-feira, 20 de abril, no Estádio de Alvalade, às 16h.

Juventus e Sporting se enfrentaram em duas oportunidades. O time italiano tem uma vitória, enquanto o último encontro dos dois, em 2017, terminou em empate.

Quem vai transmitir jogo da Juventus hoje

A ESPN transmite na TV paga o jogo da Juventus na Liga Europa de futebol nesta quinta-feira. O duelo terá início às 16h, horário de Brasília, nas quartas de final.

Nenhum canal aberto vai exibir o futebol internacional hoje. Com exclusividade, a partida será transmitida entre operadoras de assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquirir o canal na programação.

Ligue a sua televisão e sintonize a ESPN para assistir o mata-mata.

Como assistir o jogo da Liga Europa online

Quem não é assinante da TV paga ou simplesmente prefere acompanhar na internet tem a opção do Star Plus, serviço de streaming por assinatura da ESPN.

Por R$ 32,90 por mês, o apaixonado por esporte tem acesso a filmes, séries e claro jogos ao vivo. A transmissão do canal ESPN também está disponível no pacote. Quem é assinante deve entrar com o email e senha do usuário no aplicativo ou site (starplus.com), acessar o mosaico e encontrar a transmissão em tempo real da ESPN.

Se preferir, pode ver também no aplicativo entre dispositivos móveis.

Maiores campeões da Liga Europa

Escalações de Juventus x Sporting

O brasileiro Kaio Jorge continua como baixa para o técnico Allegri. Já Pogba continua se recuperando no departamento médico.

Para o treinador Rúben Amorim, Ugarte está suspenso enquanto Daniel Bragança, Paulinho e Cabral são baixas.

Juventus: Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Gatti; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Cuadrado; Milik e Di Maria.

Sporting: Adán; Juste, Diomande, Inácio; Esgaio, Pote, Morita, Reis; Trincão, Edwards e Chermiti.

Como funciona a Liga Europa?

Idealizada e organizada pela UEFA, a Liga Europa é um torneio de futebol anual que reúne equipes no continente europeu. É considerado a competição secundário da UEFA, depois da Champions League.

O sistema de disputa é o mesmo da Champions, mas com a diferença de contar com uma fase extra no mata-mata, antes da grande final.

Trinta e dois times jogam a fase de grupos, separados em oito grupos de quatro cada. O líder de cada chave avança para a fase seguinte, enquanto os segundos colocados disputam os playoffs (ou segunda fase) com os clubes que ficam em terceiro lugar na Liga dos Campeões.

Daí, vem as oitavas de final, quartas, semifinal e a final.

