Saiba onde assistir ao jogo do Genk x West Ham hoje ao vivo (04/11)

Buscando a classificação antecipada, o West Ham visita o Genk nesta quinta-feira, 04/11, às 14h45 (horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo H na Liga Europa na Cristal Arena. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Genk x West Ham: onde assistir ao vivo O confronto entre Genk e West Ham terá transmissão ao vivo a partir das 14h45 (Horário de Brasília) na plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo hoje.

Data: 04 de novembro de 2021

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Cristal Arena, cidade de Genk, na Bélgica

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Genk x West Ham

O elenco da casa não tem novas baixas em seu plantel de jogadores, assim como o técnico David Moyes, do West Ham, que também não sofre de desfalques.

Genk : Vandevoordt; Arteaga, Lucumí, Cuesta, Preciado; Hrosovsky, Heynen, Thorstvedt; Ito, Onuachu, Bongonda

: Vandevoordt; Arteaga, Lucumí, Cuesta, Preciado; Hrosovsky, Heynen, Thorstvedt; Ito, Onuachu, Bongonda West Ham: Aréola; Johnson, Dawson, Diop, Cresswell; Soucek, Rice, Lanzini, Yarmolenko, Vlasic; Bowen

Principais informações sobre o jogo de hoje

Em último lugar no grupo H pela Liga Europa, o Genk segue com 3 pontos após vencer somente um jogo e perder os outros dois. Por isso, se quiser seguir vivo na busca pela classificação, tem que ganhar o confronto desta quinta-feira com a força de sua torcida jogando em casa.

Do outro lado, o West Ham tem a chance de se classificar de maneira antecipada ganhando o jogo desta quinta. Os ingleses ganharam os três jogos que disputaram, ou seja, tem 100% de aproveitamento em campo, podendo aumentar o seu saldo com o resultado positivo em seu favor.

