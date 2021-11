Saiba onde assistir ao jogo do Lyon x Sparta Praga hoje ao vivo (04/11)

Buscando a classificação antecipada, o Lyon enfrenta o Sparta Praga nesta quinta-feira, 04/11, às 14h45 (horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo A na Liga Europa no Parc Olympique Lyonnais. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir o jogo do Lyon x Sparta Praga hoje? O confronto entre Lyon e Sparta Praga terá transmissão ao vivo do ESPN Brasil, na fechada a partir das 14h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 04 de novembro de 2021

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, cidade de Lyon, na França

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Lyon x Sparta Praga

Malo Gusto foi expulso na rodada passada e por isso não poderá jogar nesta quinta, além de Kadewere, Dembele, Adelaide e Marcelo por estarem lesionados.

Já os visitantes não tem Julis, Soucek e Højer.

Lyon : Lopes; Diomandé, Emerson, Da Silva, Dubois; Bruno Guimarães, Caqueret, Lucas Paquetá; Aouar, Cherki, Ekambi

: Lopes; Diomandé, Emerson, Da Silva, Dubois; Bruno Guimarães, Caqueret, Lucas Paquetá; Aouar, Cherki, Ekambi Sparta Praga: Nita; Hancko, Celustka, Panak, Wiesner; Sacek, Pavelka; Haraslin, Dockal, Pesek; Hlozek

Principais informações sobre o jogo de hoje

Com 100% de aproveitamento depois de vencer os três jogos que disputou na fase de grupos, o Lyon tem a chance de classificar-se para a próxima fase de forma direta na primeira posição alcançando 12 pontos. Dessa maneira, não poderá ser mais alcançado pelos adversários do grupo A na temporada.

Enquanto isso, o Sparta Praga vem logo atrás em segundo lugar com 4 pontos. Se vencer o jogo de hoje, ainda tem chances de se classificar até mesmo em primeiro na classificação do grupo já que a diferença com os franceses cai com o resultado. Além disso, tem que torcer por um tropeço do Rangers que também joga hoje.

+ Confira os indicados ao prêmio Bola de Ouro