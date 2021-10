Saiba onde assistir ao jogo do West Ham x Genk ao vivo hoje – 21/10

Buscando permanecer na liderança do grupo H, o West Ham recebe o Genk nesta quinta-feira, 21/10, a partir das 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada na Liga Europa no Estádio Olímpico de Londres. Confira todas as informações que você precisa para assistir ao vivo o jogo.

West Ham x Genk: onde vai passar o jogo de hoje? O confronto entre West Ham e Genk terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 21 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de West Ham x Genk

Para o jogo de hoje, o técnico David Moyes espera contar com Soucek, que se recupera de cortes que sofreu na última partida, enquanto Noble, Vladimír Coufal, Alex Král e Ryan Fredericks seguem indisponíveis.

Já o time visitante não poderá contar com Muñoz, expulso na última partida.

West Ham: Fabianski; Cresswell, Ogbonna, Zouma, Johnson; Soucek, Rice, Bowen, Benrahma, Pablo Fornals; Michail Antonio

Fabianski; Cresswell, Ogbonna, Zouma, Johnson; Soucek, Rice, Bowen, Benrahma, Pablo Fornals; Michail Antonio Genk: Vandevoordt; Arteaga, McKenzie, Sadick, Lucumí; Heynen, Ito, Hrosovsky; Thorstvedt, Bongonda; Onuachu

Principais informações sobre o jogo de hoje

Em primeiro lugar com 6 pontos, o West Ham busca permanecer na liderança do grupo H e manter dessa maneira o aproveitamento de 100%. Por isso, tem que ganhar o confronto desta quinta-feira seja como for para manter-se vivo na busca pela classificação.

Enquanto isso, o time do Genk está em terceiro lugar com 3 pontos, ou seja, venceu apenas uma na competição até agora. Por isso, se quiser buscar a classificação e até mesmo chegar de forma direta nas oitavas de final, os belgas precisam vencer hoje.

