Jogo do Sevilla hoje ao vivo x West Ham: onde assistir e horário (10/03)

Sevilla e West Ham se enfrentam hoje, a partir das 14h45, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, nas oitavas de final da Liga Europa. A partida vai passar no canal ESPN e streaming Star +, disponível para assinantes. A seguir, confira os detalhes de onde assistir jogo do Sevilla hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Sevilla hoje ao vivo

A partida Sevilla e West Ham vai ser transmitida hoje, 10 de março de 2022, no canal ESPN 4 e streaming Star +, a partir das 14h45, horário de Brasília. A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Informações do jogo do Sevilla x West Ham hoje

Data: 08/03/2022

Horário: 14h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: Sandro Schärer (SUÍÇA)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevill, na Espanha

Onde assistir jogo de hoje: ESPN 4 e Star+

Veja como foi o último jogo do Sevilla.

Escalação de Sevilla e West Ham

Sevilla: Bono; Diego Carlos, Acuña, Koundé, Navas; Rakitic, Jordán, Fernando; Ocampos, En-Nesyri, Corona

West Ham: Fabianski (Areola); Fredericks, Dawson, Zouma, Cresswell; Rice, Soucek, Vlasic, Lanzini; Pablo Fornals, Michail Antonio

O Sevilla entra em campo nesta quinta-feira buscando de todas as maneiras a vantagem no duelo das oitavas na Liga Europa. Com um grande oponente pela frente, deve escalar os seus melhores jogadores na busca pela vitória. O elenco terminou em terceiro lugar no grupo G com 6 pontos, garantindo-se nos playoffs da competição secundária da UEFA. Lá, venceu o Dínamo de Zagreb, para agora disputar as oitavas.

Enquanto isso, o West Ham terminou a fase de grupos em primeiro lugar com 13 pontos, no grupo H. Ao todo, o elenco venceu quatro partidas, empatou uma e perdeu outra na temporada. Agora, tem a vantagem para si de disputar a final em casa, mas ainda assim deve temer o seu oponente, já que apresenta bom desempenho em seus últimos jogos.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias da Liga Europa.