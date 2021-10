Sturm x Real Sociedad: saiba onde assistir ao jogo da Liga Europa – 21/10

Buscando a primeira vitória, Sturm x Real Sociedad se enfrentam nesta quinta-feira, 21/10, a partir das 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo B na Liga Europa na UPC-Arena. Confira todas as informações que você precisa para assistir ao vivo o jogo.

Sturm x Real Sociedad: onde vai passar o jogo O confronto entre Sturm e Real Sociedad terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 21 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: UPC-Arena, cidade de Graz, na Áustria

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Sturm x Real Sociedad

O elenco da casa não tem novas baixas, enquanto o técnico do Real Sociedad, Imanol Alguacil, não poderá contar com Monreal, Fernández, Guridi, Rico, Illarramendi e Barrenetxea, já que não aparecem na lista de convocados para o jogo de hoje.

Sturm : Siebenhandl; Gazibegović, Affengruber, Wuthrich, Dante; Stankovic, Prass, Hierlander; Niangbo, Yeboah, Jantscher

: Siebenhandl; Gazibegović, Affengruber, Wuthrich, Dante; Stankovic, Prass, Hierlander; Niangbo, Yeboah, Jantscher Real Sociedad: Álex Remiro; Zaldúa; Elustondo, Le Normand, Muñoz; Guevara, Merino, Januzaj, Navarro, Portu; Isak

Principais informações sobre o jogo de hoje

Em último lugar no grupo B, o time do Sturm busca o seu primeiro ponto na Liga Europa nesta quinta-feira diante um grande adversário. Mesmo sem ser o grande favorito no confronto, o elenco austríaco espera contar com a presença da torcida em seu estádio como força de apoio.

Enquanto isso, o Real Sociedad contabiliza 2 pontos, mas ainda busca a sua primeira vitória na competição da temporada. Por isso, deve entrar com toda a força e confiança necessária nesta quinta-feira e, mesmo sendo o melhor elenco em campo, ainda assim deve ter muita atenção.

