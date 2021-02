Villarreal x RB Salzburg: onde assistir ao jogo da Liga Europa (25/02)

Villarreal e RB Salzburg se enfrentam nesta quinta-feira (25), no Estadio de la Cerámica, na Espanha, a partir das 14h55 (horário de Brasília), no jogo de volta pela segunda fase da Liga Europa. No primeiro confronto, o time espanhol venceu por 2 a 0. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Villarreal x RB Salzburg: onde vai passar o jogo da Liga Europa?

O jogo tem transmissão do serviço de streaming Watch ESPN, dos canais ESPN. Então, para ter acesso, você precisa entrar no site e assinar o serviço disponível.

Como vem as equipes para o confronto?

O time do Villarreal aparece em 6º no Campeonato Espanhol com trinta e sete pontos. Ao todo, possui oito vitórias, treze empates e três derrotas, com desempenho inegavelmente bom em campo. Então, o time anfitrião não possui nenhuma nova lesão em seu plantel.

Enquanto isso, em primeiro lugar com quarenta e três pontos está o RB Salzburg no Campeonato Austríaco. Dessa maneira, possui seis pontos de vantagem sob o vice-líder. Para o confronto desta quinta, o time não pode contar com Bernardo e Diarra.

Possíveis escalações

Possível Villarreal: Asenjo; Albiol, Foyth, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Trigueros, Capoue, Gómez; Alcácer, Moreno.

Possível RB Salzburg: Stankovic; Nissen, André Ramalho, Vallci, Ulmer; Mwepu, Junuzovic, Bernede; Daka, Aaronson, Berisha.

Últimos jogos

Pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, o Villarreal empatou em 1 a 1 com o Athletic Bilbao no domingo (21) jogando fora de casa.

Então, por fim, pela 18ª rodada do Campeonato Austríaco, o Salzburg venceu o Rapid Vienna por 4 a 2 também no domingo jogando em casa.

