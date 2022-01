Angers x Saint-Étienne: onde assistir, horário e escalações – 26/01

Equipes precisam do resultado nesta quarta-feira para subir na classificação do Campeonato Francês

Em partida atrasada da 20ª rodada do Campeonato Francês, o confronto entre Angers x Saint-Étienne acontece nesta quarta-feira, 26/01, a partir das 15h (horário de Brasília), jogando no Stade Jean Bouin. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo então por isso confira as informações e saiba onde assistir.

Onde assistir Angers x Saint-Étienne hoje

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 16h45.

O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com). O jogo não tem transmissão na televisão

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Angers x Saint-Étienne

Vindo de uma vitória, o elenco do Angers não poderá contar com Doumbia, suspenso pelo acúmulo de cartões.

Do outro lado, Hamouma continua em trabalho no departamento médico. Na rodada passada, o elenco foi derrotado pelo Lyon fora de casa.

Escalação do jogo do Angers: Petkovic; Manceau, Traoré, Mendy; Cabot, Bentaleb, Mangani, Fulgini, Pereira Lage; Ninga, Brahimi

Escalação do jogo do Saint-Étienne: Bernardoni; Bakayoko, Maçon, Kolodziejczak, Gabriel Silva, Nade; Camara, Aouchiche, Youssouf, Gourna-Douath; Nordin

Como estão as equipes no Campeonato Francês?

Ocupando a 12ª posição do Campeonato Francês com 29 pontos, o elenco da casa vem de vitória e, por isso, quer se manter no bom desempenho até alcançar a parte de cima da tabela. Com sete vitórias, oito empates e seis derrotas, o Angers precisa vencer o jogo de hoje.

Enquanto isso, o Saint-Étienne é o lanterna da competição com 12 pontos. Sem vencer uma partida por mais de cinco rodadas, o elenco precisa reverter a má situação se quiser permanecer na elite do Campeonato Francês por mais um ano. Ao todo, tem duas vitórias, seis empates e treze derrotas.

