Bordeaux x Lyon: onde vai passar, horário e escalações – 05/12

Bordeaux x Lyon se enfrentam neste domingo, 05/12, com a bola rolando a partir das 16h45 (horário de Brasília) pela décima sétima rodada do Campeonato Francês em partida no Stade Matmut Atlantique. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Bordeaux x Lyon hoje: A partida entre Bordeaux e Lyon terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Stade Matmut Atlantique, cidade de Bordéus, na França

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem vencer por quatro rodadas, o Bordeaux entra em campo neste domingo precisando se recuperar de qualquer maneira. Ocupando a 16ª posição com treze pontos, o elenco entra em campo após vencer apenas dois jogos, empatar outros sete e perder também sete, isto é, não faz uma boa campanha neste início de temporada.

Enquanto isso, o Lyon também deixa a desejar no começo da temporada do Campeonato Francês especialmente porque, diferente do ano passado, não consegue bons resultados em campo. Em 12º com vinte e dois pontos, o elenco visitante é o favorito, mas mesmo assim pode ter problemas. Por fim, tem seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas em sua conta.

Escalações de Bordeaux x Lyon:

Laurent Koscielny, Paul Baysse e Abdel-Jalil Medioub são os desfalques para os anfitriões.

Para os visitantes, Dubois, Diomande, Marcelo, Lenny Pintor e Adelaide são os desfalques no jogo de hoje.

BORDEAUX: Costil; Rode Gregersen, Mexer, Kwateng, Mensah; Onana, Oudin, Fransérgio; Adli, Hwang, Elis

LYON: Lopes; Gusto, Denayer, Boateng, Emerson; Bruno Guimarães, Caqueret; Aouar, Lucas Paquetá, Toko Ekambi; Slimani

Leia também:

Supercopa do Brasil 2022: data e quais times disputam