Bordeaux x PSG: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês (03/03)

Bordeaux e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (03) a partir das 17h (horário de Brasília), no Stade Matmut Atlantique, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Francês. Enquanto um tenta alcançar a liderança, o outro precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

Bordeaux x PSG: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como estão Bordeaux x PSG na temporada?

O time do Bordeaux está em 11º com trinta e três. Visando uma vaga em competições internacionais, a equipe da casa precisa somar pontos nesta rodada. Entretanto, mesmo se ganhar, ainda assim não altera a sua posição na tabela. Para o confronto, está sem Paul Baysse e novamente com Loris Benito e Yacine Adli disponíveis.

Em segundo lugar com cinquenta e sete pontos, o time do Paris precisa contar com a vitória nesta quarta-feira para continuar na briga pela liderança do Francês. Dessa maneira, se vencer e o Lille tropeçar, assume a liderança. Então, para o jogo de hoje, o técnico Pochettino não tem em seu plantel Neymar, Di Maria, Mbappé, Verratti, Florenzi e Bernat, enquanto Icardi e Paredes estão de volta.

Possíveis escalações

Possível Bordeaux: Costil; Benito, Koscielny, Mexer; Sabaly, Seri, Zerkane, Lacoux, Oudi; Kalu, Hwang.

Possível PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Kehrer, Diallo; Herrera, Paredes, Rafinha, Draxler; Kean, Icardi.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no sábado (27) pela 27ª rodada do Campeonato Francês. Assim, o Bordeaux foi derrotado pelo Metz em placar de 2 a 1.

Por fim, o PSG goleou o Dijon por 4 a 0 jogando fora de casa.

