Brest x Lyon: saiba onde assistir ao jogo do Campeonato Francês (19/02)

Stade Brestois e Lyon se enfrentam nesta sexta-feira (19) partir das 17h (horário de Brasília), no Stade Francis-Le Blé, em jogo da 26ª rodada do Campeonato Francês. Se vencer, o Lyon pode se tornar líder. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Brest x Lyon: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como vem Stade Brestois e Lyon para o jogo?

O time do Brestois ocupa a 12ª posição com trinta e um pontos. Brigando para alcançar a parte de cima da tabela, o precisa vencer para somar pontos e, assim, chegar até os rivais. Dessa maneira, venceu nove jogos, empatou quatro e perdeu doze. Para o jogo de hoje, não possui novas baixas no plantel.

Enquanto isso, o Lyon possui a chance de dormir em primeiro lugar com cinquenta e cinco se ganhar o confronto desta sexta pelo número de saldo de gols. Assim, tem quinze vitórias, sete empates e três derrotas. Em seu plantel, está sem Marcelo, lesionado. Já o brasileiro Lucas Paquetá deve estar em campo.

Possíveis escalações

Possível Brest: Cibois; Perraud, Hérelle, Chardonnet, Pierre-Gabriel; Lasne, Faivre, Honorat, Belkeblah; Jean Lucas, Mounié.

Possível Lyon: Lopes; Dubois, Cornet, Denayer, Diomande; Lucas Paqueta, Mendes, Aouar; Kadewere, Ekambi, Memphis.

Outros jogos da rodada do Campeonato Francês

Além do jogo entre Brest x Lyon, a 26ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Saint-Étienne x Reims – Sábado – 09h

Nantes x Olympique – Sábado – 13h

Montpellier x Rennes – Domingo – 09h

Nice x Metz – Domingo – 11h

Lens x Dijon – Domingo – 11h

RC Strasbourg x Angers – Domingo – 11h

Nimes x Bordeaux – Domingo – 11h

Lorient-Bretagne x Lille – Domingo – 13h05

PSG x Monaco – Domingo – 17h

Últimos jogos

A equipe do Stade Brestois ficou no empate sem gols com o Lille no último domingo (14) pela 25ª rodada. Já o Lyon foi derrotado pelo Montpellier por 2 a 1 no sábado (13), em casa.

