Com volta de Neymar, PSG bate Lyon e assume a liderança no Francês

O PSG goleou o Lyon na tarde deste domingo (21) em 4 a 2, no Parc Olympique Lyonnais, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Francês. Com dois gols de Mbappé, Danilo Pereira e Di Maria, além do retorno de Neymar aos gramados, o clube parisiense assumiu a liderança com sessenta e três pontos, tendo vantagem no saldo de gols. Cornet e Slimani descontaram. Então, veja como foi a partida.

PSG vence Lyon no Campeonato Francês

A equipe visitante começou melhor no primeiro tempo, tendo as melhores chances e assustando a defesa adversária com Kean, Mbappé e Di Maria, enquanto Lucas Paqueta foi o melhor do outro lado.

Assim, não demorou para o PSG abrir o placar. Aos 14 minutos, Mbappé aproveitou o rebote do goleiro Lopes para encher as redes do Lyon. A partir daí, o clube parisiense passou a dominar a partida. Aos 31, Marquinhos cabeceou na área depois de descanteio e Danilo Pereira aproveitou para marcar o segundo. O Lyon tentou pressionar o PSG nos minutos finais, mas sem sucesso.

Então, no segundo tempo, o PSG precisou de apenas dois minutos para marcar gol. Di Maria, em falta, mandou a bola na área e, com falha de o goleiro, o argentino marcou o terceiro.

Paqueta levou perigo aos 6 minutos para o PSG, mas Navas realizou uma bela defesa. Em seguida, Mbappé respondeu com belíssimo contra-ataque, marcando o quarto gol. Tendo a vantagem, o jogo do Paris esfriou, com o Lyon se aproximando ainda mais do ataque rival. Aos 16, Slimani conseguiu marcar o primeiro do Lyon direto da entrada da área.

Mbappe e Kean tiveram boas chances na metade do segundo tempo, mas sem sucesso. Aos 25, Neymar voltou aos gramados defendendo o PSG depois de mais de um mês fora. Mesmo com o jogo parado, Cornet aproveitou o erro da defesa rival e fez o segundo do clube anfitrião. A partir daí, o Lyon tomou o controle da partida. Slimani assustou Navas em cabeceio após cobrança de falta, mas o goleiro defendeu.

Então, em apito final, o PSG garantiu a vitória por 4 a 2 contra o Lyon, assumindo a liderança da Ligue 1.

Escalações:

Lyon: Lopes; Cornet, Marcelo, Denayer, De Sciglio; Paqueta, Mendes, Caqueret; Ekambi, Memphis, Kadewere.

PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Diallo; Rafinha, Gueye, Verratti; Di Maria, Mbappe, Kean.

PSG assume a liderança do Campeonato Francês

Com o resultado favorável ao Paris Saint-Germain, o clube assume a primeira posição da Ligue 1, o Campeonato Francês, com sessenta e três pontos. Dessa maneira, empata com o Lille, mas ganha vantagem no saldo de gols, sendo 46 contra 31.

Agora, o PSG de Neymar precisa vencer o próximo compromisso na competição para se manter vivo na briga pelo título da temporada.

Próximo compromisso de PSG e Lyon

Com a pausa internacional, as equipes entram em campo somente no próximo fim de semana, no dia 3 de abril, sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Francês.

Assim, o PSG enfrenta o Lille, enquanto o Lyon visita o Lens.

Qual é o salário do Neymar? Saiba quanto o craque ganha por mês