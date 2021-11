Jogo do Bordeaux x PSG hoje ao vivo (06/11): onde assistir e horário

Buscando aumentar a vantagem que tem na liderança, o PSG visita o Bordeaux neste sábado, 06/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela décima terceira rodada do Campeonato Francês no Stade Matmut Atlantique. Confira todas as informações que você precisa para assistir ao vivo o jogo do PSG hoje.

Onde assistir ao jogo do Bordeaux x PSG hoje? O confronto entre Bordeaux e PSG terá transmissão ao vivo a partir das 17h (Horário de Brasília) na plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo hoje.

Data: 06 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade Matmut Atlantique, cidade de Bordéus, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Bordeaux x PSG

O elenco da casa não tem disponível em seu plantel de jogadores Paul Baysse, Hwang Ui-Jo, Edson Mexer e Sissokho.

Já o técnico do PSG, Pochettino, está sem Lionel Messi, Paredes, Sergio Ramos, Verratti, Rafinha e Kimpembe.

Bordeaux : Costil; Pembele, Gregersen, Koscielny, Ricardo Mangas; Adli, Lacoux, Fransérgio; Dilrosun, Elis, Oudin

: Costil; Pembele, Gregersen, Koscielny, Ricardo Mangas; Adli, Lacoux, Fransérgio; Dilrosun, Elis, Oudin PSG: Donnarumma (Navas); Marquinhos, Hakimi, Diallo, Nuno Mendes; Ander Herrera, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Neymar, Mbappé

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois de uma sequência de mais de quatro jogos sem vencer no Campeonato Francês, o Bordeaux conseguiu a vitória na última rodada diante do Reims. Agora, enfrenta o líder da competição e favorito em campo. Ocupando a 16ª posição com doze pontos, precisa do resultado para se afastar do rebaixamento.

Enquanto isso, o PSG segue em primeiro lugar com trinta e um pontos, ou seja, venceu dez jogos e perdeu apenas um na temporada. Com a vantagem de sete pontos diante do segundo colocado, busca a conquista do título depois de perder a hegemonia no ano passado. Durante a semana, o elenco venceu o RB Leipzig na Champions League.

+ Confira os indicados ao prêmio Bola de Ouro