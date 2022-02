Confira onde assistir ao jogo de hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Equipes disputam a vigésima terceira rodada do Campeonato Francês neste domingo

Jogo do Lille x PSG hoje ao vivo: onde vai passar e horário na TV – 06/02

Jogo do Lille x PSG hoje ao vivo: onde vai passar e horário na TV – 06/02

Prometendo grande disputa neste domingo, 06/02, o duelo entre Lille e PSG começa a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Francês jogando no Stade Pierre-Mauroy. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo do PSG hoje ao vivo na TV e online.

Onde assistir jogo do PSG hoje ao vivo

O jogo do Campeonato Francês conta com transmissão do canal ESPN, disponível somente na TV fechada e por assinatura em operadoras de televisão.

Os assinantes da televisão fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou o aplicativo para Android e iOS.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream do jogo do PSG hoje ao vivo: Star + pelo aplicativo ou site

Depois de golear o Reims na última rodada, o elenco do PSG volta para os gramados para disputar o Campeonato Francês. Em primeiro lugar com 53 pontos, o time de Paris conta com a vantagem diante do segundo colocado de dez pontos, isto é, o PSG não pode ser alcançado agora mesmo se perder o jogo de hoje ao vivo.

Enquanto isso, o Lille, atual campeão francês, não faz um bom começo de temporada aparecendo em 11ª posição no momento com 32 pontos na conta. Pela última rodada, foi derrotado pelo Brest, precisando reverter o seu quadro na competição o mais rápido possível para subir na tabela.

Escalações do Lille x PSG

O técnico Pochettino, do PSG, não conta com Neymar, Sergio Ramos, Wijnaldum, Icardi e Navas.

Do outro lado, o Lille não tem Karnezis, lesionado.

Escalação do Lille: Grbic; Botman, Gudmundsson, Fonte, Çelik; Xeka, Bamba, André, Sanches; Yilmaz, David

Escalação do PSG : Donnarumma; Kimpembe, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes; Herrera, Verratti, Paredes; Messi, Mbappé, Di Mária

Veja como foi o último jogo do Lille x PSG.

Quando será o jogo do Palmeiras no Mundial 2022? Data e onde assistir