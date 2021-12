Jogo do Lorient x PSG hoje: onde assistir na TV, online e horário – 22/12

Buscando a permanência na liderança do Campeonato Francês, o PSG visita o Lorient-Bretagne nesta quarta-feira, 22/12, a partir das 17h (horário de Brasília), em partida válida pela décima nona rodada no Stade Yves Allainmat. Confira onde assistir ao jogo do PSG hoje ao vivo tanto na televisão como no online.

Onde assistir jogo do Lorient x PSG hoje: O canal Fox Sports, disponível apenas na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Francês ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade Yves Allainmat, cidade de Lorient, na França

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem marcar pontos por mais de cinco rodadas no Campeonato Francês, a equipe do Lorient-Bretagne entra em campo nesta quarta-feira precisando urgentemente da vitória em seu favor. Um dos principais objetivos neste momento é deixar a zona de rebaixamento, onde ocupa a 19ª posição com 15 pontos, isto é, tendo apenas três vitórias, seis empates e nove derrotas na temporada.

Enquanto isso, o PSG segue em primeiro lugar com folga, tendo 45 pontos. Por isso, se vencer o jogo de hoje, pode aumentar ainda mais a sua vantagem aos demais. Em toda a temporada, marcou catorze vitórias, três empates e só uma derrota, cotado como o grande favorito para vencer o Campeonato Francês depois de perder para o Lille no ano passado.

Escalações de Lorient-Bretagne x PSG hoje:

Diarra, Morel e Lemoine não aparecem na lista de jogadores convocados do Lorient para o jogo.

Do outro lado, Pochettino não poderá contar com Neymar, Dagba, Draxler, Bernat e Kurzawa.

Lorient-Bretagne: Nardi; Le Goff, Jenz, Laporte, Mendes, Igor Carioca; Boisgard, Le Fee, Abergel, Faissal Ouattara; Moffi

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Diallo, Kehrer; Gueye, Paredes, Wijnaldum; Messi, Di Maria, Icardi

