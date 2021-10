Jogo do Olympique x PSG hoje: onde vai passar ao vivo e horário – 24/10

O time do Olympique recebe o PSG neste domingo, 24/10, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Francês no Stade Vélodrome. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do PSG hoje.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo? O confronto entre Olympique e PSG terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Data: 24 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Stade Vélodrome, cidade de Marseille, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Olympique x PSG

Pochettino não poderá contar com Sergio Ramos, Parede e Sergio Rico, lesionados, enquanto Neymar é dúvida. Já o Olympique não tem novas baixas em seu elenco para o jogo deste domingo.

Olympique : López; Peres, Álvaro, Saliba; Kamara, Under, Gueye, Luis Henrique; Payet, Gerson; Dieng

: López; Peres, Álvaro, Saliba; Kamara, Under, Gueye, Luis Henrique; Payet, Gerson; Dieng PSG: Donnarumma (Navas); Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Hakimi; Herrera, Gueye, Verratti; Messi, Di Maria, Mbappé

Principais informações sobre o jogo de hoje

O elenco do Olympique, sob o comando de Sampaoli, aparece em terceiro lugar com 17 pontos no Campeonato Francês. Dessa maneira, venceu cinco jogos e empatou outros dois, além de perder também dois na temporada da competição. Por isso, se vencer o jogo de hoje, ganha moral e, principamente, diminui a diferença.

Enquanto isso, o PSG segue em primeiro lugar com 27 pontos, ou seja, tem a vantagem de nove pontos diante do segundo colocado, o Lens, que também vem surpreendendo na temporada. O time de Pochettino é o grande favorito principalmente após perder o título para o Lille ano passado, contando com grandes estrelas como Messi para levantar a taça.

