Jogo do PSG x Auxerre hoje: saiba como assistir e horário – 21/05/23

O PSG entra em campo neste domingo, 21/05, pela 36ª rodada do Campeonato Francês, para enfrentar o Auxerre a partir das 15h45 (horário de Brasília), no no Stade de l’Abbé-Deschamps. Mbappé e Messi devem estar em campo. Confira todas as informações que você precisa para assistir ao vivo o jogo do PSG hoje.

Líder do Campeonato Francês com 81 pontos, o Paris Saint-Germain pode ser campeão neste domingo se vencer o Auxerre e o Lens tropece diante do Lorient-Bretagne, já que é o segundo colocado da classificação.

A diferença entre os dois é de seis pontos, ou seja, se o Lens perder o time não conseguirá alcançar o PSG e, por isso, o time de Mbappé levantará a taça na temporada com duas rodadas de antecedência.

Ainda faltam três rodadas para acabar o Campeonato Francês. A última rodada está marcada para sábado, 03 de junho, com todos os jogos no mesmo horário.

O Campeonato Francês é disputado em 38 rodadas por vinte clubes entre pontos corridos.

Quem vai transmitir jogo do PSG hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do PSG hoje no canal ESPN e streaming Star Plus neste domingo em qualquer lugar do Brasil. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o duelo.

Data: 21 de maio de 2023

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Stade de l’Abbé-Deschamps

TV:ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Auxerre x jogo do PSG

No plantel do Auxerre, nenhuma baixa foi detectada. Já para o treinador Christoper Galtier, os atletas Neymar, Kimpembe, Mukiele, Nuno Mendes e Hakimi estão fora da lista de convocados para este domingo.

Auxerre: Radu; Touré, Jeanvier, Jubal; Massengo, Mensah, Birama Touré, Zedadka; Hein, Nuno da Costa e Niang.

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira; Zaire-Emery, Verratti, Fabian Ruiz, Bernat; Ekitike, Messi e Mbappé.

