Jogo do PSG x Lille hoje: onde assistir ao vivo e escalações (29/10)

Buscando aumentar a vantagem na liderança, o PSG recebe o Lille nesta sexta-feira, 29/10, às 16h (horário de Brasília), pela décima segunda rodada do Campeonato Francês no Parc des Princes. Confira todas as informações para assistir ao vivo o jogo do PSG hoje.

Onde vai passar o jogo do PSG x Lille hoje ao vivo? O confronto entre PSG e Lille terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 16h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 29 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, cidade de Paris, na França

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do jogo do PSG e Lille

O técnico Pochettino não poderá contar com Mbappé, Marco Verratti, Sergio Ramos e Leandro Paredes, todos lesionados, e Hakimi, expulso na última rodada.

Já no elenco do Lille não tem Benjamin André, Leo Jardim e Botman.

PSG : Navas; Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Dagba; Gueye, Herrera, Di Maria; Neymar, Messi, Icardi

: Navas; Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Dagba; Gueye, Herrera, Di Maria; Neymar, Messi, Icardi Lille: Grbic; Celik, Fonte, Djaló, Reinildo; André, Xeka, Weah, Gomes; David, Yilmaz

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do PSG tropeçou na última rodada e ficou no empate sem gols diante do Olympique de Marseille de Sampaoli. Em primeiro lugar no Campeonato Francês com 28 pontos, tem a vantagem de sete pontos diante o vice-colocado enquanto busca aumentar com a vitória no jogo desta sexta-feira. Até o momento, o elenco perdeu somente um jogo.

O Lille, atual campeão francês, não faz um bom começo de temporada. Em onze jogos, venceu somente quatro, acumulando 15 pontos na 10ª posição. Na última rodada, o time empatou com o Stade Brestois em casa, o que deixa a situação do clube ainda mais complicada.

