Confira onde assistir ao jogo de hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Se vencer, equipe do Paris aumenta a vantagem que possui na liderança do Campeonato Francês

Jogo do PSG x Reims hoje: onde vai passar, horário e escalações – 23/01

Jogo do PSG x Reims hoje: onde vai passar, horário e escalações – 23/01

Buscando aumentar a vantagem que possui na liderança do Campeonato Francês, o PSG recebe o Reims neste domingo, 23/01, a partir das 16h45 (horário de Brasília), jogando pela 22ª rodada no Parc des Princes. O jogo do PSG hoje tem transmissão ao vivo na TV então por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir o jogo do PSG x Reims hoje ao vivo

A ESPN vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de PSG e Reims

Bernat, Neymar, Letellier e Wijnaldum são os desfalques do PSG hoje.

Munetsi, Doucouré, Zeneli e Berisha são os indisponíveis aos visitantes.

Escalação do jogo do PSG: Donnarumma (Navas); Sergio Ramos, Nuno Mendes, Dagba, Marquinhos; Verratti, Herrera, Verratti; Di Maria, Mbappe, Icardi

Escalação do jogo do Reims: Rajkovic; Gravillon, Faes, Abdelhamid; Cajuste, Lopy, Foket, Locko; Kebbal, Adeline; Koffi

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar com 50 pontos, o PSG busca aumentar a vantagem que possui na liderança do Campeonato Francês para que consiga folgar ainda mais na primeira posição. Com quinze vitórias, cinco empates e somente uma derrota, o elenco é o favorito ao título.

Enquanto isso, o Reims aparece em 14ª posição com 24 pontos sem vencer por três rodadas seguidas nas últimas rodadas. Com cinco jogos vencidos, nove empates e sete derrotas, os visitantes precisam do resultado em seu favor para continuar subindo e, quem sabe assim, disputar uma vaga em competições internacionais no ano que vem.

Relembre o último jogo entre PSG x Reims.

Leia também:

Prêmio Dener 2022: confira os gols mais bonitos da Copinha