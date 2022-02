Jogo do PSG x Saint-Etienne hoje: onde vai passar ao vivo e que horas

Confira onde assistir ao jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

O líder PSG recebe o Saint-Etienne neste sábado, 26/02, a partir das 17h (Horário de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Francês no Parc des Princes, em Paris. Onde assistir o jogo do PSG hoje ao vivo o torcedor confere a seguir no texto.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje

O jogo do PSG e Saint-Etienne hoje passar no streaming Star +, a partir das 17h pelo Horário de Brasília.

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do portal (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 26/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris.

Transmissão: Star +

Como estão as equipes na temporada?

O Paris Saint-Germain tropeçou diante do Nantes na última rodada do Campeonato Francês. No entanto, mesmo com o resultado negativo, o grupo de Paris continua em primeiro lugar com 59 pontos tendo a vantagem em treze pontos com o segundo colocado. Se vencer hoje, a diferença aumenta ainda mais.

Enquanto isso, o Saint-Etienne se mantém em décimo sexto lugar com 22 pontos, ou seja, contabiliza cinco vitórias, sete empates e treze derrotas no Campeonato Francês este ano. O principal objetivo do grupo é se afastar da zona de rebaixamento, estando somente duas posições acima da degola.

Escalação do jogo do PSG x Saint-Etienne hoje

Sergio Ramos, Paredes e Herrera continuam indisponíveis.

Do outro lado, Sissoko, Crivelli e Gnagnon continuam fora da convocação oficial do time verde.

PSG: Donnarumma (Navas); Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi; Gueye, Verratti, Wijnaldum; Neymar, Messi, Mbappé

Saint-Etienne: Bernardoni; Mangala, Moukoudi, Nade; Thioub, Camara, Lucas, Kolodziejczak; Boudebouz, Khazri, Nordin

Confira o último jogo do PSG x Saint-Etienne.

Confira o último jogo do PSG x Saint-Etienne.