Onde assistir e horário do jogo do PSG x Stade Brestois hoje? – 15/01

Líder do Campeonato Francês com onze pontos de vantagem, o PSG recebe o Stade Brestois neste sábado, 15/01, a partir das 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, pela 21ª rodada do Campeonato Francês. A partida contará com transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje.

Quando é PSG x Stade Brestois?

A partida começa às 17h de sábado (horário de Brasília), 15 de janeiro, no Parc des Princes, na cidade de Paris, na França.

Onde assistir ao jogo do PSG hoje?

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 17h. O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com). O jogo não tem transmissão na televisão.

Notícias e escalações de PSG e Stade Brestois:

Em primeiro lugar com 47 pontos, o PSG precisa da vitória neste sábado se quiser aumentar ainda mais a vantagem que possui na liderança do Campeonato Francês. O elenco parisiense contabiliza catorze vitórias, cinco empates e uma derrota na temporada até o momento.

Do outro lado, o Stade Brestois precisa dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento de uma vez, já que aparece em 13º lugar com 25 pontos ao vencer seis partidas, empatar sete e perder outros sete jogos neste início de temporada. Agora, pode melhorar o seu desempenho.

Pochettino não poderá contar com Denis Franchi, Messi, Neymar e Alexandre Letellier .

Do outro lado, Cibois e Del Castillo são desfalques.

Provável escalação do PSG: Navas; Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Dagba; Herrera, Paredes, Verratti; Mbappé, Icardi, Wijnaldum

Provável escalação do Stade Brestois: Bizot; Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne; Faivre, Agoume, Lasne, Honorat; Le Douaran, Mounié

