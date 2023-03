Jogo do PSG x Stade Brestois: assistir online hoje (10/03/23)

Messi vai estar em campo neste sábado com o PSG. Foto: Reprodução C. Gavelle / PSG

Eliminado da Liga dos Campeões pelo Bayern, o Paris Saint-Germain só tem o Campeonato Francês para brigar na temporada. Neste sábado, 11/03, o elenco parisiense viaja até o Stade Francis-Le Blé para enfrentar o Stade Brestois na 27ª rodada. O jogo do PSG hoje começa às 17h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva no Brasil.

Sem transmissão na TV aberta, o jogo do PSG hoje será exibido na ESPN e no Star Plus para assinantes ao vivo em todo o Brasil.

Dá para assistir o jogo do PSG hoje de graça?

Não dá para assistir o jogo do PSG hoje no Campeonato Francês de graça. A partida vai passar com exclusividade na televisão paga e no serviço de streaming apenas para quem tem acesso à plataforma.

Ser assinante de uma plataforma de streaming significa pagar o valor necessário pelo pacote de filmes, séries, esportes e documentários por mês ou anualmente. Acesse o site (www.starplus.com) para se tornar assinante ou baixe o aplicativo e escolha o melhor método por lá.

Como assistir Stade Brestois x PSG hoje online

O canal ESPN é o detentor dos direitos de transmissão do Campeonato Francês na temporada. Ele é o único que pode exibir os duelos da competição no Brasil. Para a infelicidade de alguns torcedores, só está disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Quem é assinante pode assistir no serviço de streaming Star + pelo computador, no site da empresa, ou nos aplicativos para celular, tablet, videogames ou smartv.

Neymar vai sair do PSG em 2023?

Por que Neymar não vai jogar hoje?

Depois de desfalcar o Paris Saint-Germain na última quarta-feira, Neymar também vai jogar neste sábado porque continua em recuperação após machucar o tornozelo direito. Este será o quarto embate que o brasileiro perde por conta da lesão.

Contra o Lille no Campeonato Francês em 19 de fevereiro, o brasileiro precisou deixar o campo de maca após forte entrada do jogador adversário. Mais tarde, o PSG constatou a lesão no tornozelo direito do atleta e a gravidade.

Na última semana, o PSG divulgou um novo boletim médico sobre Neymar, indicando que o atacante irá passar por uma nova operação de reparação ligamentar, no Hospital Aspetar, em Doha.

Últimas notícias das equipes

Brest: Mahdi Camara está suspenso, enquanto Jeremy Le Douaron sofreu uma derrota contra o RC Strasbourg Alsace recentemente. Espera-se que Kenny Lala e Felix Lemarechal continuem lesionados, enquanto Mathias Pereira Lage e Karamoko Dembele também lutam para recuperar a tempo.

PSG: Neymar passou por uma cirurgia para reparar o tornozelo direito na sexta-feira em Doha. Kimpembe também está de fora e conta com a companhia não só de Marquinhos e Mukiele, mas também de Achraf Hakimi, com dores musculares. Renato Sanches foi um substituto não utilizado contra o Bayern e ainda não voltou totalmente à ação.