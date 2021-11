Lens x Angers: onde vai passar, horário e escalações hoje – 26/11

Pela décima quinta rodada do Campeonato Francês, o confronto entre Lens x Angers promete esquentar a sexta-feira, 26/11, com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília) no Stade Félix-Bollaert. Saiba as principais informações para assistir ao jogo.

Onde assistir Lens x Angers: O jogo entre Lens e Angers hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de transmitir a partida desta sexta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade Félix-Bollaert, cidade de Lens, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Na quarta posição com 24 pontos, o Lens tem a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Francês neste fim de semana se ganhar. Porém, encontra um grande adversário pela frente que promete complicar o seu caminho. Neste momento, acumula sete vitórias, três empates e quatro derrotas em sua campanha.

Enquanto isso, o Angers vem logo atrás na sexta posição com 21 pontos, ou seja, se ganhar o confronto de hoje empata na pontuação com o seu adversário e, dependendo da quantidade de gols, assume o seu lugar na tabela de classficação. Ao todo, venceu cinco jogos, empatou outros seis e perdeu três, sendo grande candidato para brigar na parte de cima.

Escalações de Lens x Angers:

Os anfitriões não poderão contar com Kalimuendo, expulso na rodada passada, além de Machado, Pandor e Said, todos machucados.

Já os visitantes não terão Bernardoni, Brahimi e Khaled.

LENS: Leca; Medina, Danso, Gradit; Frankowski, Fofana, Doucouré, Clauss; Kakuta, Ganago, Jean

ANGERS: Petkovic; Manceau, Traoré, Thomas; Mangnani, Cabot, Doumbia, Ounahi, Capelle; Cho, Boufal

