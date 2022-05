Ligue 1: onde assistir Lille x Monaco ao vivo, horário e escalações

Brigando por uma vaga na Champions da próxima temporada, o Monaco visita o Lille nesta sexta-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy, em Lille, pela 36ª rodada do Campeonato Francês. Para não perder nenhum lance do clássico francês, confira onde assistir Lille x Monaco ao vivo.

Onde assistir Lille x Monaco ao vivo?

O jogo entre Lille e Monaco hoje vai ser transmitido ao vivo no Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o serviço de streaming Star + exibe para os seus assinantes, através da sua plataforma, o jogo do Campeonato Francês nesta sexta-feira.

Disponível apenas para assinatura, o serviço pode ser encontrado no site (www.starplus.com) ou até mesmo no aplicativo para Android e iOS, por diferentes valores e pacotes. Basta observar o melhor para o seu bolso e curtir.

Informações do jogo Lille x Monaco hoje:

Data: 06/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Stade Pierre-Mauroy, em Lille, na França

Onde assistir: Star +

Lille e Monaco no Campeonato Francês de 2022

O elenco do Lille volta a jogar o Campeonato Francês depois de tropeçar diante do Troyes no último fim de semana. Para o jogo desta sexta, o grupo espera contar com o apoio da torcida para lutar pelos três pontos e só aí conseguir uma melhor posição em busca da zona de classificação. O time aparece na 10ª posição com 51 pontos.

Do outro lado, o Monaco vem em 4º lugar com 62 pontos, com esperanças de conquistar a vitória nesta sexta e assumir a vice-liderança para ficar ainda mais perto da classificação para a Champions da próxima temporada. Ao todo, o grupo coleciona dezoito vitórias, oito empates e nove derrotas.

Escalações de Lille x Monaco:

Provável escalação de Lille: Léo; Gudmundsson, Botman, Fonte, Bradaric, Çelik; Zhegrova, André, Weah; David e Bamba. Técnico: Jocelyn Gourvennec

Provável escalação de Monaco: Nubel; Aguilar, Maripán, Badiashile, Caio Henrique; Matazo, Fofana, Diop, Volland; Golovin e Ben Yedder. Técnico: Philippe Clement

Últimos jogos de Lille x Monaco

Monaco 2 x 2 Lille (Campeonato Francês)

Monaco 0 x 0 Lille (Campeonato Francês)

Lille 2 x 1 Monaco (Campeonato Francês)

Confira como foi o último jogo entre os times.