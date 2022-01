Lille x Lorient-Bretagne: onde assistir e horário do jogo – 19/01

Em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Francês, as equipes de Lille x Lorient-Bretagne se enfrentam nesta quarta-feira, 19/01, com a bola rolando às 15h (horário de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Onde assistir o jogo do Lille x Lorient-Bretagne hoje:

Pela vigésima rodada do Campeonato Francês, a partida começa às 15h desta quarta-feira (horário de Brasília), 19 de janeiro de 2022, no Stade Pierre-Mauroy, na cidade de Lille, na França.

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo. O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com). O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Lille, atual campeão francês, não faz uma boa temporada. Isso porque, em 10º lugar com 29 pontos, o elenco contabiliza sete vitórias, oito empates e cinco derrotas. Por isso, espera demonstrar melhor rendimento e qualidade nos próximos confrontos pelo Campeonato Francês para subir na classificação.

Enquanto isso, o Lorient aparece em 18º com 17 pontos, isto é, briga para escapar da zona de rebaixamento no Campeonato Francês este ano. Se vencer o jogo de hoje, no entanto, consegue se livrar da degola, mas precisa ao mesmo tempo torcer por tropeços dos seus adversários durante a semana.

Escalações de Lille e Lorient-Bretagne:

Benjamin André foi expulso na rodada passada e por isso não pode jogar nesta quarta-feira.

Do outro lado, o Lorient não conta com Julien Laporte, Diarra e Morel.

Provável escalação de Lille: Grbic; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Onana, Bamba, Renato Sanches, Xeka; Yilmaz, David

Provável escalação de Lorient-Bretagne: Nardi; Jenz, Mendes, Petrot, Le Goff; Abergel, Monconduit, Le Fee; Laurienté, Moffi, Soumano

