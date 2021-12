Lille x Lyon: onde assistir, horário e escalações do jogo – 12/12

Pela décima oitava rodada do Campeonato Francês, as equipes de Lille x Lyon se enfrentam neste domingo, 12/12, às 09h (horário de Brasília), jogando no Stade Pierre-Mauroy. Com transmissão para todo o Brasil na TV, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Lille x Lyon: O canal ESPN Brasil, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Francês ao vivo neste domingo.

Horário: 09h (horário de Brasília)

Local: Stade Pierre-Mauroy, cidade de Lille, na França

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de garantir a classificação para as oitavas da Champions em primeiro lugar, o Lille volta aos gramados pelo Campeonato Francês neste domingo. O atual campeão ocupa a décima primeira posição com 24 pontos, isto é, venceu seis jogos, empatou outros seis e perdeu cinco, precisando do resultado para continuar subindo na classificação da temporada.

Enquanto isso, o Lyon também precisa se movimentar se quiser atingir o topo da classificação e, principalmente, melhorar o seu desempenho em campo. Em décimo terceiro com 22 pontos, coleciona seis confrontos vencidos, cinco empates e cinco derrotas também, mas sem vencer por duas rodadas seguidas.

Escalações de Lille e Lyon:

Reinildo, Karnezis e Weah estão indisponíveis para os anfitriões no jogo de hoje.

Os anfitriões, por outro lado, não poderão contar com Denayer, Diomande, Reine-Adelaide, Shaqiri e Toko-Ekambim enquanto Paquetá está suspenso.

Lille: Grbic; Botman, Gudmundsson, Fonte, Djalo; Xeka, Bamba, André, Ikoné; Yilmaz, David

Lyon: Lopes; Boateng, Gusto, Silva, Emerson; Bruno Guimarães, Thiago Mendes, Kadewere; Aouar, Slimani, Cherki

Leia também:

Sorteio das oitavas da Champions 2021: data, potes e onde assistir