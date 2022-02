Lille x Metz: onde vai passar, horário e escalações hoje – 18/02

A bola vai rolar no confronto entre Lille x Metz nesta sexta-feira, 18/02, pela 25ª rodada do Campeonato Francês a partir das 17h (Horário de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy. Confira a seguir onde assistir o jogo de hoje, escalações e que horas vai ser.

Onde assistir Lille x Metz ao vivo

O jogo do Lille e Metz vai ter transmissão do canal ESPN 2 e streaming Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

O canal só está disponível para operadoras de TV. Enquanto isso, a plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Como estão as equipes na temporada?

O Lille, atual campeão francês, venceu a última rodada do Campeonato Francês e conseguiu se distanciar do rebaixamento e, principalmente, quebrar a sequência de resultados ruins. Em décimo lugar com 35 pontos, acumula nove vitórias, oito empates e sete derrotas.

Enquanto isso, o time do Metz aparece em décimo nono com 20 pontos apenas isto é, coleciona quatro vitórias apenas, oito empates e doze derrotas na competição francesa. Sem vencer por três rodadas, os visitantes promete colocar os melhores atletas em campo hoje.

Escalação de Lille e Metz

Celik cumpre suspensão e não está disponível para jogar hoje.

Do outro lado, o Metz não tem Centonze, Udol, De Préville e N’Doram.

Lille: Léo Jardim; Botman, Fonte, Celik, Djalo; André, Bamba, Xeka, Gudmundsson; David, Gomes

Metz: Caillard; Delaine, Bronn, Kouyate, Amadou, Fali Candé; Traoré, Boulaya, Pajot, Maiga; Mafoula

Confira os melhores momentos do último jogo entre Lille x Metz.

Jogos do Campeonato Francês

Dez jogos serão realizados pelo fim de semana na 25ª rodada do Campeonato Francês. Confira a seguir quais são e os horários de cada um.

Sexta-feira (18/02):

Lille x Metz – 17h

Sábado (19/02):

Lens x Lyon – 13h

Nantes x PSG – 17h

Domingo (20/02):

Nice x Angers – 09h

Rennes x Troyes – 11h

Saint-Étienne x RC Strasbourg – 11h

Reims x Stade Brestois – 11h

Lorient-Bretagne x Montpellier – 11h

Bordeaux x Monaco – 13h05

Olympique x Clermont – 16h45

