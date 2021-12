Lyon x Metz: onde assistir, horário e escalações hoje – 22/12

Ambas as equipes precisam do resultado nesta quarta-feira para se afastar do rebaixamento

A bola vai rolar entre Lyon x Metz nesta quarta-feira, 22/12, a partir das 17h, horário de Brasília, pela décima nona rodada do Campeonato Francês no Parc Olympique Lyonnais, casa do Lyon. Com transmissão ao vivo apenas no online, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Onde assistir Lyon x Metz hoje? O serviço de streaming Star +, disponível apenas por assinatura no site e aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Francês ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, cidade de Lyon, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de empatar os últimos dois jogos, o Lyon volta a jogar nesta quarta-feira enquanto espera se afastar por completo da zona de rebaixamento no Campeonato Francês. Em 13º com 23 pontos, o elenco contabiliza seis vitórias, seis empates e cinco derrotas, isto é, não faz uma boa temporada como fez no ano passado.

Enquanto isso, o Metz segue em 18º com 15 pontos, ou seja, está na zona de rebaixamento e, se não ganhar o jogo de hoje, vai continuar por mais rodadas na degola. Entretanto, o problema do elenco torna-se ainda maior ao lembrar que precisa além de vencer contar com tropeços dos seus adversários na rodada.

Escalações de Lyon e Metz:

Denayer, Diomande, Henrique e Adelaide continuam indisponíveis para o Lyon.

Já o Metz não terá Pajot e Sarr.

Lyon: Lopes; Lukeba, Boateng, Da Silva, Gusto; Bruno Guimarães, Thiago Mendes, Aouar; Paquetá, Slimani, Dembele

Metz: Caillard; Centonze, Bronn, Kouyate, Delaine; Tchimbembé, Maiga, Traore; N’Guette, De Preville, Boulaya

