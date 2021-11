Lyon x Olympique de Marseille: onde vai passar e escalações (21/11)

Encerrando a décima quarta rodada do Campeonato Francês, os times do Lyon x Olympique de Marseille se enfrentam neste domingo, 21/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília) no Parc Olympique Lyonnais. Confira as informações que você precisa saber para assistir ao jogo.

Onde assistir Lyon x Olympique de Marseille: O confronto entre Lyon e Olympique de Marseille terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, responsável por passar o jogo de hoje já que não possui transmissão pela televisão.

Data: 21 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, cidade de Lyon, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de ser derrotado para o Rennes na última rodada, o Lyon entra em campo neste domingo buscando a recuperação no Campeonato Francês. Ocupando a oitava posição com 19 pontos, contabiliza até o momento cinco vitórias, quatro empates e também derrotas. Porém, contando com a força da torcida, espera mobilizar os seus jogadores e ganhar os três pontos para subir na tabela cada vez mais.

Enquanto isso, o Olympique tem a possibilidade de assumir a segunda posição do torneio se ganhar o confronto de hoje. Porém, além de vencer, precisa torcer também por tropeços dos adversários da parte de cima que também entram em campo neste domingo, o que não promete ser fácil. Por fim, em quinta posição com 23, tem seis vitórias, cinco empates e duas derrotas.

Escalações de Lyon x Olympique de Marseille:

Jorge Sampaoli não poderá contar com Under e Balerdi. Já o elenco da casa não tem Dubois e Kadewere

LYON: Lopes; Denayer, Emerson, Boateng, Gusto; Caqueret, Bruno Guimarães; Aouar, Lucas Paquetá, Ekambi; Slimani

OLYMPIQUE DE MARSEILLE: Lopez; Saliba, Caleta-Car, Peres; Gueye, Lirola, Kamara, Luis Henrique; Guendouzi, Payet, Milik

