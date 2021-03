Lyon x PSG: onde assistir ao vivo o retorno de Neymar

Lyon e PSG se enfrentam neste domingo (21) a partir das 17h (horário de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, em jogo da 30ª rodada do Campeonato Francês. Ambas as equipes precisam da vitória para conquistar a liderança da competição. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio.

Lyon e PSG ao vivo

Lyon x Paris Saint-Germain

Campeonato Francês – 30ª rodada

Data: 21/03/2021

Horário: 17h (hora de Brasília)

​Local: Parc OL, em Lyon (FRA)

Possível escalação do Lyon: Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio; Paqueta, Mendes, Aouar; Ekambi, Memphis, Cherki.

Possível escalação do PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Dagba, Diallo; Rafinha, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappe, Kean.

Ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana. Na sexta (12), o Lyon ficou no empate com o Reims em 1 a 1. Por outro lado, no quarta-feira (17), o PSG venceu o Lille nas oitavas de final da Copa da França por 3 a 0.

Onde assistir ao vivo Lyon x PSG ao vivo hoje

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. A plataforma funciona através do aplicativo pelo celular e também no site oficial do Onefootball ao vivo.

Como estão as equipes na temporada?

Em terceiro lugar está o Lyon, com sessenta pontos, precisando da vitória hoje para assumir a liderança do Campeonato Francês. Entretanto, se quiser chegar até a ponta, precisa torcer por uma derrota do Lyon, atual líder. Então, não possui jogadores indisponíveis no plantel.

Já o PSG está em segundo também com sessenta. Podendo terminar o fim de semana em primeiro, o time comandado por Pochettino tem que fazer o impossível para driblar o rival em campo e torcer também por um tropeço do Lille, que também joga hoje. Para o treinador, a novidade é a volta de Neymar, enquanto Icardi, Bernat, Sarabia, Kehrer e Letellier estão fora.

